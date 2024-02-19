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На Львовщине пьяный депутат сельского совета пытался сбить полицейского

19 февраля 2024 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Львовщине пьяный депутат сельского совета пытался сбить полицейского
Место ДТП. Иллюстративное фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области один из сельских депутатов в состоянии алкогольного опьянения убегал от правоохранителей во время комендантского часа и пытался переехать одного из них. Такое событие произошло ночью 11 февраля, около 01:10.

Об этом пишет издание ZAXID.NET в понедельник, 19 февраля.

Почему полицейские остановили депутата

Как известно, полицейские в эту ночь остановили автомобиль Ford Ranger, водителем которого был депутат Козовского сельского совета Стрыйского района Львовской области.

"Водитель пикапа нарушил ПДД, и его остановили возле АЗС Amic в Сколе. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку. Водитель резко отреагировал на предложение полицейских, закрыл опущенное окно водительской двери и скрылся с места остановки", — отметили в материале.

Преступные действия правонарушителя против полиции

После поступка депутата полицейские сели в служебный автомобиль и начали преследовать водителя. Уже около 02:00 они еще раз остановили депутата в урочище "Толстое", которое находится в селе Орява, в 20 км от предыдущей остановки. Однако тогда мужчина отказался выходить из автомобиля и провериться на состояние алкогольного опьянения.

"Депутат попытался наехать на полицейского, задев его зеркалом заднего вида. Правоохранитель, чтобы избежать наезда, зацепился за зеркало и водительскую дверцу, затем вылез на крышу автомобиля. Водитель не остановил авто и продолжал движение, пытаясь сбросить полицейского с крыши автомобиля. Депутат проехал еще около 800 метров, пока авто не удалось остановить", — рассказали журналисты.

Какое наказание за свой поступок получил депутат

Поэтому в отношении депутата была возбуждена административная ответственность и возбуждено уголовное дело из-за сопротивления полиции. В Сколевском районном суде уже избрали подозреваемому меру пресечения, а именно ночной домашний арест в течение двух месяцев.

"В суде следователь и прокурор ходатайствовали о круглосуточном аресте, но обвиняемый заявил, что он с женой воспитывает троих детей и занимается предпринимательской деятельностью, поэтому, чтобы содержать многодетную семью, ему нужно работать днем. Поэтому судья запретил обвиняемому покидать жилье в ночное время — с 21:00 до 07:00", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее ГБР и ГПСУ обвинили депутата городского совета Семеновки на Черниговщине в уклонении от военной службы. В этот период все время он получал выплаты как военный.

Также мы писали, что в Одессе полиция задержала на взятке депутата районного совета. Он потребовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка под приватизацию.

алкоголь
полиция
комендантский час
Львовская область
местные депутаты
водители

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