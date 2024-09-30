Їздив п'яним за кермом — на Львівщині покарали тракториста

Чоловік за кермом трактора. Ілюстративне фото: lviv.media

У Львівській області тракторист неодноразово керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Суд конфіскував у нього водійське посвідчення та призначив штраф.

Про це йдеться у вироку суду, передає Lviv Media.

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Деталі справи

Зазначається, що жителя Львівщині за кермом трактора Jinma зупинили у селі Коросно на вулиці Центральній 11 липня 2024 року. Під час перевірки у водія рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму більше, ні удвічі. Таким чином тракторист порушив правила дорожнього руху.

Що вирішив суд

Під час засідання водій визнав свою провину та розкаявся. Але оскільки він вдруге сів за кермом напідпитку, Перемишлянський районний суд визнав його винним, конфіскував водійське посвідчення на рік та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також водій сплатить 606 грн судового збору.

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