Ездил пьяным за рулем — во Львовской области наказали тракториста

Мужчина за рулем трактора. Иллюстративное фото: lviv.media

Во Львовской области тракторист не раз управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Суд конфисковал у него водительское удостоверение и назначил штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Lviv Media.

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Детали дела

Отмечается, что жителя Львовской области за рулем трактора Jinma остановили в селе Коросно на улице Центральной 11 июля 2024 года. Во время проверки у водителя уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму больше, чем вдвое. Таким образом, тракторист нарушил правила дорожного движения.

Что решил суд

Во время заседания водитель признал свою вину и раскаялся. Но поскольку он во второй раз сел за рулем под хмельком, Перемышлянский районный суд признал его виновным, конфисковал водительское удостоверение на год и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Также водитель уплатит 606 грн судебного сбора.

Напомним, в Киеве 32-летний мужчина на глазах у своего сына изнасиловал 8-летнюю падчерицу. Он проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что военный, который три месяца не был на службе, проведет в тюрьме пять лет.