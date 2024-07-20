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На Львівщині п'яний водій спричинив ДТП — є постраждалі

20 липня 2024 14:15
Валерія Барановська - редактор
ДТП на Львівщині — затримано водія, який керував у стані алкогольного сп'яніння
Пошкоджені автомобілі Ford Mondeo та ВАЗ-21063 внаслідок ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

У Яворівському районі на Львівщині сталася ДТП за участю автомобілів Ford Mondeo та ВАЗ-21063, внаслідок якої постраждали жінка-водій та двоє дітей. Водій Ford Mondeo керував автомобілем у стані сп’яніння і був затриманий. 

Про це повідомила ГУНП у Львівській області у суботу, 20 липня.

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Дорожньо-транспортна пригода сталась в одному з сіл Яворівського району на Львівщині у п'ятницю, 19 липня, о 19:30.

На Львівщині п'яний водій спричинив ДТП — є постраждалі - фото 1
ДТП у Львівській області. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що зіткнення відбулося між автомобілем Ford Mondeo, яким керував 34-річний мешканець району та ВАЗ-21063 під керуванням38-річної  місцевої жительки.

Внаслідок ДТП водійка "Жигулі" та двоє дітей віком 8 та 10 років, які знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізованими.

ДТП у Львівській області 19 липня
Міце подій. Фото: Нацполіція

"Водій Ford Mondeo затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він керував транспортним засобом у стані сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо,  на автомагістралі неподалік кордону між Польщею та Німеччиною сталася ДТП. В аварію потрапив мікроавтобус з українцями, є поранені.

Також ми повідомляли, що на автодорозі біля села Прилиманське, що на Одещині, сталася смертельна ДТП. Там мотоцикліст на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій мотоцикла помер на місці. 

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