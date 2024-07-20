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Во Львовской области пьяный водитель спровоцировал ДТП — есть пострадавшие

20 июля 2024 14:15
Валерия Барановская - редактор
ДТП на Львовщине — задержан водитель, управлявший в состоянии алкогольного опьянения
Поврежденные автомобили Ford Mondeo и ВАЗ-21063 в результате ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В Яворивском районе Львовской области произошло ДТП с участием автомобилей Ford Mondeo и ВАЗ-21063, в результате которого пострадали женщина-водитель и двое детей. Водитель Ford Mondeo управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан.

Об этом сообщила ГУНП во Львовской области в субботу, 20 июля.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в одном из сел Яворивского района Львовской области в пятницу, 19 июля, в 19:30.

Во Львовской области пьяный водитель вызвал ДТП — есть пострадавшие - фото 1
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что столкновение произошло между автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 34-летний житель района и ВАЗ-21063 под управлением 38-летней местной жительницы.

В результате ДТП водитель "Жигулей" и двое детей 8 и 10 лет, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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Место события. Фото: Нацполиция

"Водитель Ford Mondeo задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения", — говорится в сообщении.

Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на автомагистрали у границы между Польшей и Германией произошло ДТП. В аварию попал микроавтобус с украинцами, есть раненые.

Также мы сообщали, что на автодороге возле села Прилиманское Одесской области произошло смертельное ДТП. Там мотоциклист на скорости столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте.

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