Головна Львів На Львівщині під час обгону зіткнулися два авто — є загиблі

На Львівщині під час обгону зіткнулися два авто — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 13:16
ДТП на Львівщині 9 серпня - деталі
ДТП на трасі Київ — Чоп. Фото: ДСНС

Неподалік с. Дубина на Львівщині на автодорозі М-06 Київ — Чоп 9 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль KIA Cerato, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем марки BMW 730.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС Львівської області у неділю, 10 серпня.

ДТП на Львівщині — подробиці

Встановлено, що автомобілем KIA Cerato керував мешканець Києва 1985 року народження. Водієм BMW 730 був житель Чугуєва Харківської області, 1986 року народження.

Внаслідок ДТП водій автомобіля  KIA Cerato від отриманих травм загинув на місці події, а водія  автомобіля BMW 730 госпіталізовано.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що на Київщині автомобіль вʼїхав у дерево. Загинула дитина.

Також на Волині 11-річний хлопчик переїхав на авто дворічну сестру.

Автор:
Автор:
Іванна Чайка
