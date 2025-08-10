ДТП на Львовщине 9 августа - детали

ДТП на трассе Киев - Чоп. Фото: ГСЧС

Неподалеку с. Дубина на Львовщине на автодороге М-06 Киев — Чоп 9 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль KIA Cerato, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилем марки BMW 730.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Львовской области в воскресенье, 10 августа.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

ДТП на Львовщине — подробности

Установлено, что автомобилем KIA Cerato управлял житель Киева 1985 года рождения. Водителем BMW 730 был житель Чугуева Харьковской области, 1986 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля KIA Cerato от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля BMW 730 госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

