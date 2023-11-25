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На Львівщині планують відремонтувати 1,5 км дороги за майже 50 млн грн

25 листопада 2023 19:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині планують відремонтувати 1,5 км дороги за майже 50 млн грн
Ями на дорозі. Ілюстративне фото: соцмережі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У селі Зимна Вода поблизу Львова планують відремонтувати 1,5 км дороги. На ремонт хочуть витратити близько 50 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ремонт дороги на Львівщині за 50 мільйонів

На Prozorro з'явився новий тендер про капітальний ремонт дороги вул. Львівської (від вул. Миру до вул. Мазепи) в с. Зимна Вода Львівської області.

Зазначається, що гроші на ремонт виділили з місцевого бюджету. Початок аукціону запланований на 1 грудня. Після цього планують обрати фірму-підрядника, яка виконуватиме ремонтні роботи.

Тендер на ремонт дороги у селі Зимна вода
Тендер на ремонт дороги у селі Зимна Вода. Фото: Prozorro

Завершити ремонтні роботи планують у листопаді наступного року. 

"Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2024", — зазначено у тендері.

Вулиця Львівська у селі Зимна вода
Вулиця Львівська у селі Зимна Вода. Фото: Google Maps

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. 

Додамо, у Києві вже 30 років будують Подільсько-Воскресенський міст. У 2022 році на будівництво вже виділили кошти з місцевого бюджету, проте дороги до моста в жахливому стані. Зокрема, йдеться про вулицю на Русанівських садах. 

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