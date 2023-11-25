На Львівщині планують відремонтувати 1,5 км дороги за майже 50 млн грн
У селі Зимна Вода поблизу Львова планують відремонтувати 1,5 км дороги. На ремонт хочуть витратити близько 50 млн гривень.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ремонт дороги на Львівщині за 50 мільйонів
На Prozorro з'явився новий тендер про капітальний ремонт дороги вул. Львівської (від вул. Миру до вул. Мазепи) в с. Зимна Вода Львівської області.
Зазначається, що гроші на ремонт виділили з місцевого бюджету. Початок аукціону запланований на 1 грудня. Після цього планують обрати фірму-підрядника, яка виконуватиме ремонтні роботи.
Завершити ремонтні роботи планують у листопаді наступного року.
"Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2024", — зазначено у тендері.
Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень.
Додамо, у Києві вже 30 років будують Подільсько-Воскресенський міст. У 2022 році на будівництво вже виділили кошти з місцевого бюджету, проте дороги до моста в жахливому стані. Зокрема, йдеться про вулицю на Русанівських садах.
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