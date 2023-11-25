На Львовщине планируют отремонтировать 1,5 км дороги почти за 50 млн грн
В селе Зимняя вода вблизи Львова планируют отремонтировать 1,5 км дороги. На ремонт хотят потратить около 50 млн гривен
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Ремонт дороги во Львовской области за 50 миллионов
На Prozorro появился новый тендер о капитальном ремонте дороги по ул. Львовской (от ул. Мира до ул. Мазепы) в с. Зимняя вода Львовской области.
Отмечается, что деньги на ремонт были выделены из местного бюджета. Начало аукциона запланировано на 1 декабря. После этого планируется выбрать фирму-подрядчика, которая будет выполнять ремонтные работы.
Завершить ремонтные работы планируется в ноябре следующего года.
"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 30 ноября 2024 года", — отмечается в тендере.
Напомним, в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.
В Киеве уже 30 лет строят Подольско-Воскресенский мост. В 2022 году на строительство уже выделили средства из местного бюджета, однако дороги к мосту в ужасающем состоянии. В частности, речь идет об улице на Русановских садах.
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