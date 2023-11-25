На Львовщине планируют отремонтировать 1,5 км дороги почти за 50 млн грн

Ямы на дороге. Иллюстративное фото: соцсети

В селе Зимняя вода вблизи Львова планируют отремонтировать 1,5 км дороги. На ремонт хотят потратить около 50 млн гривен

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Ремонт дороги во Львовской области за 50 миллионов

На Prozorro появился новый тендер о капитальном ремонте дороги по ул. Львовской (от ул. Мира до ул. Мазепы) в с. Зимняя вода Львовской области.

Отмечается, что деньги на ремонт были выделены из местного бюджета. Начало аукциона запланировано на 1 декабря. После этого планируется выбрать фирму-подрядчика, которая будет выполнять ремонтные работы.

Тендер на ремонт дороги в селе Зимняя вода. Фото: Prozorro

Завершить ремонтные работы планируется в ноябре следующего года.

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 30 ноября 2024 года", — отмечается в тендере.

Львовская улица в селе Зимняя вода. Фото: Google Maps

Напомним, в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.

В Киеве уже 30 лет строят Подольско-Воскресенский мост. В 2022 году на строительство уже выделили средства из местного бюджета, однако дороги к мосту в ужасающем состоянии. В частности, речь идет об улице на Русановских садах.