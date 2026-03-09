Скільки коштує бензин А-95 на Львівщині — актуальні ціни

На Львівщині подорожчали А-95 і автомобільний газ
У Львівській області станом на понеділок 9 березня середня ціна бензину А-95 наблизилася у середньому до 69 грн за літр, а преміальний А-95 коштує понад 72 грн. Найдорожче на регіональних АЗС традиційно продають преміальні марки бензину та дизель у великих мережах.
Новини.LIVE розповість яка вартість палива у Львівській області сьогодні.
Скільки коштує паливо у Львові та в області 9 березня
У Львівській області, як повідомляє Мінфін, 9 березня діють межі цін, які були встановлені станои на 6 березня, тож ринок пального залишається відносно стабільним. Середня ціна бензину А-95 преміум становить 72,64 грн за літр, звичайного А-95 — 68,97 грн, бензину А-92 — 65,99 грн, дизельного пального — 70,03 грн, а автомобільного газу — 40,93 грн.
Порівняно з попередніми показниками бензин А-95 подорожчав на 0,11 грн, або на 0,161%, а автогаз — на 0,13 грн, або на 0,306%. Інші види пального залишилися без змін.
Ціни на популярних АЗС Львівської області
А-95+
- AMIC — 70,99 грн
- SOCAR — 73,99 грн
- UPG — 70,90 грн
- WOG — 73,99 грн
- ОККО — 73,99 грн
- Укрнафта — 71,99 грн
А-95
- AMIC — 66,99 грн
- Chipo — 68,90 грн
- SOCAR — 70,99 грн
- UPG — 67,90 грн
- WOG — 70,99 грн
- БРСМ-Нафта — 65,99 грн
- Маркет — 68,99 грн
- ОККО — 70,99 грн
- Укрнафта — 68,99 грн
А-92
- Укрнафта — 65,99 грн
Дизельне пальне
- AMIC — 69,49 грн
- Chipo — 70,90 грн
- SOCAR — 71,99 грн
- UPG — 67,90 грн
- WOG — 70,99 грн
- БРСМ-Нафта — 66,99 грн
- Маркет — 71,99 грн
- ОККО — 70,99 грн
- Укрнафта — 68,99 грн
Автомобільний газ
- AMIC — 40,49 грн
- Chipo — 40,90 грн
- SOCAR — 41,98 грн
- UPG — 40,10 грн
- WOG — 41,98 грн
- БРСМ-Нафта — 38,99 грн
- ОККО — 41,99 грн
- Укрнафта — 40,99 грн
Найдешевший бензин А-95 у Львівській області наразі пропонує БРСМ-Нафта — там по 65,99 грн за літр. Далі йдуть AMIC із ціною 66,99 грн, UPG із 67,90 грн та Chipo з 68,90 грн. Найвищу ціну на звичайний А-95 виставили SOCAR, WOG і ОККО — по 70,99 грн за літр.
У сегменті преміального бензину найдорожче пальне продають SOCAR, WOG і ОККО — по 73,99 грн за літр. Дизель найдешевше можна заправити на БРСМ-Нафта за 66,99 грн, тоді як найвищий цінник зафіксований на SOCAR і Маркет — по 71,99 грн. Газ найдешевший у Львівській області заправляють наразі на БРСМ-Нафта — 38,99 грн, а найдорожчий тариф на ОККО — 41,99 грн за літр.
Зазначимо, що у Київській області та столиці ціни на пальне значно вищі.
