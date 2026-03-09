Відео
На Львівщині подорожчали А-95 і автомобільний газ

Дата публікації: 9 березня 2026 13:18
Скільки коштує бензин А-95 на Львівщині — актуальні ціни
Ціни на АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львівській області станом на понеділок 9 березня середня ціна бензину А-95 наблизилася у середньому до 69 грн за літр, а преміальний А-95 коштує понад 72 грн. Найдорожче на регіональних АЗС традиційно продають преміальні марки бензину та дизель у великих мережах.

Новини.LIVE розповість яка вартість палива у Львівській області сьогодні.

Читайте також:

Скільки коштує паливо у Львові та в області 9 березня

У Львівській області, як повідомляє Мінфін, 9 березня діють межі цін, які були встановлені станои на 6 березня, тож ринок пального залишається відносно стабільним. Середня ціна бензину А-95 преміум становить 72,64 грн за літр, звичайного А-95 — 68,97 грн, бензину А-92 — 65,99 грн, дизельного пального — 70,03 грн, а автомобільного газу — 40,93 грн.

Ціни на пальне у Львові 9 березня
Ціни на пальне у Львівській області станои на 6 березня. Фото: скриншот Мінфін

Порівняно з попередніми показниками бензин А-95 подорожчав на 0,11 грн, або на 0,161%, а автогаз — на 0,13 грн, або на 0,306%. Інші види пального залишилися без змін.

Ціни на популярних АЗС Львівської області

А-95+

  • AMIC — 70,99 грн
  • SOCAR — 73,99 грн
  • UPG — 70,90 грн
  • WOG — 73,99 грн
  • ОККО — 73,99 грн
  • Укрнафта — 71,99 грн

А-95

  • AMIC — 66,99 грн
  • Chipo — 68,90 грн
  • SOCAR — 70,99 грн
  • UPG — 67,90 грн
  • WOG — 70,99 грн
  • БРСМ-Нафта — 65,99 грн
  • Маркет — 68,99 грн
  • ОККО — 70,99 грн
  • Укрнафта — 68,99 грн

А-92

  • Укрнафта — 65,99 грн

Дизельне пальне

  • AMIC — 69,49 грн
  • Chipo — 70,90 грн
  • SOCAR — 71,99 грн
  • UPG — 67,90 грн
  • WOG — 70,99 грн
  • БРСМ-Нафта — 66,99 грн
  • Маркет — 71,99 грн
  • ОККО — 70,99 грн
  • Укрнафта — 68,99 грн

Автомобільний газ

  • AMIC — 40,49 грн
  • Chipo — 40,90 грн
  • SOCAR — 41,98 грн
  • UPG — 40,10 грн
  • WOG — 41,98 грн
  • БРСМ-Нафта — 38,99 грн
  • ОККО — 41,99 грн
  • Укрнафта — 40,99 грн

Найдешевший бензин А-95 у Львівській області наразі пропонує БРСМ-Нафта — там по 65,99 грн за літр. Далі йдуть AMIC із ціною 66,99 грн, UPG із 67,90 грн та Chipo з 68,90 грн. Найвищу ціну на звичайний А-95 виставили SOCAR, WOG і ОККО — по 70,99 грн за літр.

Ціни на паливо у Львівській області
Ціни на пальне на АЗС у Львівській області. Фото: скриншот Мінфін

У сегменті преміального бензину найдорожче пальне продають SOCAR, WOG і ОККО — по 73,99 грн за літр. Дизель найдешевше можна заправити на БРСМ-Нафта за 66,99 грн, тоді як найвищий цінник зафіксований на SOCAR і Маркет — по 71,99 грн. Газ найдешевший у Львівській області заправляють наразі на БРСМ-Нафта — 38,99 грн, а найдорожчий тариф на ОККО — 41,99 грн за літр.

Зазначимо, що у Київській області та столиці ціни на пальне значно вищі.

Окремо голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи була вагома підстава для підвищення цін на пальне в Україні.

Також експерти пояснили, яка максимальна ціна на дизель можлива найближчим часом.

ціни на паливо ціни на газ Львів бензин Львівська область ціни дизпаливо
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
