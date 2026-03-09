Видео
Україна
Новости
Видео

Главная Львов Сколько стоит топливо на популярных АЗС Львовщины

Сколько стоит топливо на популярных АЗС Львовщины

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 13:18
Сколько стоит бензин А-95 на Львовщине — актуальные цены
Цены на АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

На заправках Львовщины в понедельник, 9 марта, марта топливо продают без резких ценовых скачков, хотя отдельные позиции все же подорожали. На заправочных станциях очередей не наблюдается.

Новини.LIVE расскажет какая стоимость топлива во Львовской области сегодня.

Читайте также:

Сколько стоит топливо во Львове и в области 9 марта

Во Львовской области, как сообщает Минфин, 9 марта действуют пределы цен, которые были установлены на 6 марта, поэтому рынок топлива остается относительно стабильным. Средняя цена бензина А-95 премиум составляет 72,64 грн за литр, обычного А-95 — 68,97 грн, бензина А-92 — 65,99 грн, дизельного топлива — 70,03 грн, а автомобильного газа — 40,93 грн.

Ціни на пальне у Львові 9 березня
Цены на топливо во Львовской области по состоянию на 6 марта. Фото: скриншот Минфин

По сравнению с предыдущими показателями бензин А-95 подорожал на 0,11 грн, или на 0,161%, а автогаз — на 0,13 грн, или на 0,306%. Другие виды топлива остались без изменений.

Цены на популярных АЗС Львовской области

А-95+

  • AMIC — 70,99 грн
  • SOCAR — 73,99 грн
  • UPG — 70,90 грн
  • WOG — 73,99 грн
  • ОККО — 73,99 грн
  • Укрнафта — 71,99 грн

А-95

  • AMIC — 66,99 грн
  • Chipo — 68,90 грн
  • SOCAR — 70,99 грн
  • UPG — 67,90 грн
  • WOG — 70,99 грн
  • БРСМ-Нафта — 65,99 грн
  • Маркет — 68,99 грн
  • ОККО — 70,99 грн
  • Укрнафта — 68,99 грн

А-92

  • Укрнафта — 65,99 грн

Дизельное топливо

  • AMIC — 69,49 грн
  • Chipo — 70,90 грн
  • SOCAR — 71,99 грн
  • UPG — 67,90 грн
  • WOG — 70,99 грн
  • БРСМ-Нафта — 66,99 грн
  • Маркет — 71,99 грн
  • ОККО — 70,99 грн
  • Укрнафта — 68,99 грн

Автомобильный газ

  • AMIC — 40,49 грн
  • Chipo — 40,90 грн
  • SOCAR — 41,98 грн
  • UPG — 40,10 грн
  • WOG — 41,98 грн
  • БРСМ-Нафта — 38,99 грн
  • ОККО — 41,99 грн
  • Укрнафта — 40,99 грн

Самый дешевый бензин А-95 во Львовской области сейчас предлагает БРСМ-Нафта — там по 65,99 грн за литр. Далее следуют AMIC с ценой 66,99 грн, UPG с 67,90 грн и Chipo с 68,90 грн. Самую высокую цену на обычный А-95 выставили SOCAR, WOG и ОККО — по 70,99 грн за литр.

Ціни на паливо у Львівській області
Цены на топливо на АЗС во Львовской области. Фото: скриншот Минфин

В сегменте премиального бензина самое дорогое топливо продают SOCAR, WOG и ОККО — по 73,99 грн за литр. Дизель дешевле всего можно заправить на БРСМ-Нафта за 66,99 грн, тогда как самый высокий ценник зафиксирован на SOCAR и Маркет — по 71,99 грн. Газ самый дешевый во Львовской области заправляют сейчас на БРСМ-Нафта — 38,99 грн, а самый дорогой тариф на ОККО — 41,99 грн за литр.

Отметим, что в Киевской области и столице цены на топливо значительно выше.

Отдельно председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, было ли веское основание для повышения цен на топливо в Украине.

Также эксперты объяснили, какая максимальная цена на дизель возможна в ближайшее время.

цены на топливо цены на газ Львов бензин Львовская область цены дизтопливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
