Сколько стоит бензин А-95 на Львовщине — актуальные цены

На заправках Львовщины в понедельник, 9 марта, марта топливо продают без резких ценовых скачков, хотя отдельные позиции все же подорожали. На заправочных станциях очередей не наблюдается.

Новини.LIVE расскажет какая стоимость топлива во Львовской области сегодня.

Сколько стоит топливо во Львове и в области 9 марта

Во Львовской области, как сообщает Минфин, 9 марта действуют пределы цен, которые были установлены на 6 марта, поэтому рынок топлива остается относительно стабильным. Средняя цена бензина А-95 премиум составляет 72,64 грн за литр, обычного А-95 — 68,97 грн, бензина А-92 — 65,99 грн, дизельного топлива — 70,03 грн, а автомобильного газа — 40,93 грн.

По сравнению с предыдущими показателями бензин А-95 подорожал на 0,11 грн, или на 0,161%, а автогаз — на 0,13 грн, или на 0,306%. Другие виды топлива остались без изменений.

Цены на популярных АЗС Львовской области

А-95+

AMIC — 70,99 грн

SOCAR — 73,99 грн

UPG — 70,90 грн

WOG — 73,99 грн

ОККО — 73,99 грн

Укрнафта — 71,99 грн

А-95

AMIC — 66,99 грн

Chipo — 68,90 грн

SOCAR — 70,99 грн

UPG — 67,90 грн

WOG — 70,99 грн

БРСМ-Нафта — 65,99 грн

Маркет — 68,99 грн

ОККО — 70,99 грн

Укрнафта — 68,99 грн

А-92

Укрнафта — 65,99 грн

Дизельное топливо

AMIC — 69,49 грн

Chipo — 70,90 грн

SOCAR — 71,99 грн

UPG — 67,90 грн

WOG — 70,99 грн

БРСМ-Нафта — 66,99 грн

Маркет — 71,99 грн

ОККО — 70,99 грн

Укрнафта — 68,99 грн

Автомобильный газ

AMIC — 40,49 грн

Chipo — 40,90 грн

SOCAR — 41,98 грн

UPG — 40,10 грн

WOG — 41,98 грн

БРСМ-Нафта — 38,99 грн

ОККО — 41,99 грн

Укрнафта — 40,99 грн

Самый дешевый бензин А-95 во Львовской области сейчас предлагает БРСМ-Нафта — там по 65,99 грн за литр. Далее следуют AMIC с ценой 66,99 грн, UPG с 67,90 грн и Chipo с 68,90 грн. Самую высокую цену на обычный А-95 выставили SOCAR, WOG и ОККО — по 70,99 грн за литр.

В сегменте премиального бензина самое дорогое топливо продают SOCAR, WOG и ОККО — по 73,99 грн за литр. Дизель дешевле всего можно заправить на БРСМ-Нафта за 66,99 грн, тогда как самый высокий ценник зафиксирован на SOCAR и Маркет — по 71,99 грн. Газ самый дешевый во Львовской области заправляют сейчас на БРСМ-Нафта — 38,99 грн, а самый дорогой тариф на ОККО — 41,99 грн за литр.

Отметим, что в Киевской области и столице цены на топливо значительно выше.

Отдельно председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, было ли веское основание для повышения цен на топливо в Украине.

Также эксперты объяснили, какая максимальная цена на дизель возможна в ближайшее время.