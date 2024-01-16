На Львівщині подружжя виманювали гроші в людей — яку схему вигадали шахраї

Затримання шахрайського подружжя. Фото: Нацполіція

На Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Правоохоронці розповіли, що 27-річний чоловік та його 24-річна дружина, мешканці одного з сіл Яворівського району, розміщували в соцмережах оголошення про виготовлення водійських посвідчень.

Однак, після того, як клієнти перераховували кошти, вони раптово обривали з ними зв’язок. А для того, щоб приховати надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, вони відкрили банківську карту на ім'я іншої людини. Вже після цього подружжя переказувало кошти на свої рахунки.

"Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Наразі ще триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.