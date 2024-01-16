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На Львовщине супруги выманивали деньги у людей — какую схему придумали мошенники

16 января 2024 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Львовщине супруги выманивали деньги у людей — какую схему придумали мошенники
Задержание мошеннических супругов. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Мошенническая схема супругов

Правоохранители рассказали, что 27-летний мужчина и его 24-летняя жена, жители одного из сел Яворивского района, размещали в соцсетях объявления об изготовлении водительских удостоверений.

Однако после того, как клиенты перечисляли средства, они внезапно обрывали с ними связь. А для того, чтобы скрыть поступления средств, полученных мошенническим путем, они открыли банковскую карту по имени другого человека. Уже после этого супруги переводили средства на свои счета.

"Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, в частности за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества" сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили заключенного исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.

полиция
деньги
Львовская область
мошенничество
водительское удостоверение

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