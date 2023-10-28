На Львівщині покарали матір п'ятикласника за булінг вчителів та однокласників
На Львівщині Миколаївський районний суд 26 жовтня покарав матір учня 5-го класу Оксану Коваль за те, що її син цькував вчителів та однокласників.
Про це пише zaxid.net.
Рішення суду
Відомо, що учень 5-го класу Дроговизького ЗЗСО І-ІІІ ст. систематично зривав уроки, використовував нецензурну лексику та агресивно поводився.
"Оскільки школяр не досяг віку, з якого настає відповідальність, суд покарав його маму Оксану Коваль за булінг в освітньому закладі (ст.173-4 ч.3 КУпАП)", — зазначено в повідомленні.
Матір школяра визнала провину та попросила не карати її суворо.
Суддя Миколаївського району Олександр Бачун вирішив покарати жінку штрафом у розмірі 850 грн. Крім того, вона має сплатити 536 грн судового збору.
На постанову суду ще може бути подана апеляція.
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