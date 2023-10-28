Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині покарали матір п'ятикласника за булінг вчителів та однокласників arrow

На Львівщині покарали матір п'ятикласника за булінг вчителів та однокласників

28 жовтня 2023 21:03
- Катерина Коновалець
На Львівщині покарали матір п'ятикласника за булінг вчителів та однокласників
Булінг у школі. Фото: Vikna.tv
- Катерина Коновалець

На Львівщині Миколаївський районний суд 26 жовтня покарав матір учня 5-го класу Оксану Коваль за те, що її син цькував вчителів та однокласників.

Про це пише zaxid.net.

Читайте також:

Рішення суду

Відомо, що учень 5-го класу Дроговизького ЗЗСО І-ІІІ ст. систематично зривав уроки, використовував нецензурну лексику та агресивно поводився. 

"Оскільки школяр не досяг віку, з якого настає відповідальність, суд покарав його маму Оксану Коваль за булінг в освітньому закладі (ст.173-4 ч.3 КУпАП)", — зазначено в повідомленні. 

Матір школяра визнала провину та попросила не карати її суворо.

Суддя Миколаївського району Олександр Бачун вирішив покарати жінку штрафом у розмірі 850 грн. Крім того, вона має сплатити 536 грн судового збору. 

На постанову суду ще може бути подана апеляція.

Раніше ми писали, що в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі