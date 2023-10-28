На Львівщині покарали матір п'ятикласника за булінг вчителів та однокласників

Булінг у школі. Фото: Vikna.tv

На Львівщині Миколаївський районний суд 26 жовтня покарав матір учня 5-го класу Оксану Коваль за те, що її син цькував вчителів та однокласників.

Про це пише zaxid.net.

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Рішення суду

Відомо, що учень 5-го класу Дроговизького ЗЗСО І-ІІІ ст. систематично зривав уроки, використовував нецензурну лексику та агресивно поводився.

"Оскільки школяр не досяг віку, з якого настає відповідальність, суд покарав його маму Оксану Коваль за булінг в освітньому закладі (ст.173-4 ч.3 КУпАП)", — зазначено в повідомленні.

Матір школяра визнала провину та попросила не карати її суворо.

Суддя Миколаївського району Олександр Бачун вирішив покарати жінку штрафом у розмірі 850 грн. Крім того, вона має сплатити 536 грн судового збору.

На постанову суду ще може бути подана апеляція.

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