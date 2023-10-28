Во Львовской области наказали мать пятиклассника за буллинг учителей и одноклассников
Во Львовской области Николаевский районный суд 26 октября наказал мать ученика 5 класса Оксану Коваль за то, что ее сын травил учителей и одноклассников.
Об этом пишет zaxid.net.
Решение суда
Известно, что ученик 5 класса Дроговижского ЗЗСО I-III ст. систематически срывал уроки, использовал нецензурную лексику и агрессивно вел себя.
"Поскольку школьник не достиг возраста, с которого наступает ответственность, суд наказал его маму Оксану Коваль за буллинг в образовательном учреждении (ст.173-4 ч.3 КУоАП)", — говорится в сообщении.
Мать школьника признала вину и попросила не наказывать ее строго.
Судья Николаевского района Александр Бачун решил наказать женщину штрафом в размере 850 грн. Кроме того, она должна оплатить 536 грн судебного сбора.
На постановление суда еще может быть подана апелляция.
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