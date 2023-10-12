На Львівщині покарали військового, який самовільно покинув частину

Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: Google

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні розташування своєї військової частини солдата Андрія Д. Військовий покинув дислокацію підрозділу і не виходив на зв'язок два дні. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч грн штрафу.

Про це розповідає Zahid.net.

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Солдат покинув місце служби

Як розповіли в суді, Андрій Д. є солдатом за призовом під час мобілізації. 22 серпня 2023 року командир роти під час перевірки особового складу помітив відсутність Андрія Д. Солдата розшукували біля пункту дислокації підрозділу, у ближніх населених пунктах, за адресою проживання дружини та батьків. Однак військового не знайшли, його мобільний телефон був вимкненим.

Андрій Д. сам повернувся у свою частину через два дні — 24 серпня. Щодо нього було проведене службове розслідування і складено матеріали про адмінправопорушення через втечу з місця служби. Під час розгляду справи Андрій Д. визнав свою провину, втім, його мотиви здійснити такий вчинок лишаються невстановленими.

Суддя визнав Андрія Д. винним у адмінправопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові працівники ДБР затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. Переховуючись, чоловік зухвало закликав правоохоронців його спіймати.

Нагадуємо, що в Івано-Франківській області до 4 років в'язниці засудили дезертира. Чоловіка мобілізували у травні минулого року року. Однак за місяць він втік із військової частини.