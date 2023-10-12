Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині покарали військового, який самовільно покинув частину arrow

На Львівщині покарали військового, який самовільно покинув частину

12 жовтня 2023 17:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині покарали військового, який самовільно покинув частину
Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні розташування своєї військової частини солдата Андрія Д. Військовий покинув дислокацію підрозділу і не виходив на зв'язок два дні. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч грн штрафу.

Про це розповідає Zahid.net.

Читайте також:

Солдат покинув місце служби

Як розповіли в суді, Андрій Д. є солдатом за призовом під час мобілізації. 22 серпня 2023 року командир роти під час перевірки особового складу помітив відсутність Андрія Д. Солдата розшукували біля пункту дислокації підрозділу, у ближніх населених пунктах, за адресою проживання дружини та батьків. Однак військового не знайшли, його мобільний телефон був вимкненим.

Андрій Д. сам повернувся у свою частину через два дні — 24 серпня. Щодо нього було проведене службове розслідування і складено матеріали про адмінправопорушення через втечу з місця служби. Під час розгляду справи Андрій Д. визнав свою провину, втім, його мотиви здійснити такий вчинок лишаються невстановленими.

Суддя визнав Андрія Д. винним у адмінправопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові працівники ДБР затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. Переховуючись, чоловік зухвало закликав правоохоронців його спіймати. 

Нагадуємо, що в Івано-Франківській області до 4 років в'язниці засудили дезертира. Чоловіка мобілізували у травні минулого року року. Однак за місяць він втік із військової частини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз