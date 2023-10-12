Во Львовской области наказали военного, который самовольно покинул часть

Военный в наручниках. Иллюстративное фото: Google

Сколевский районный суд Львовской области признал виновным в самовольном оставлении расположения своей воинской части солдата Андрея Д. Военный покинул дислокацию подразделения и не выходил на связь два дня. Суд назначил ему наказание в размере 17 тысяч грн штрафа.

Об этом рассказывает Zahid.net.

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Солдат покинул место службы

Как рассказали в суде, Андрей Д. является солдатом по призыву во время мобилизации. 22 августа 2023 командир роты во время проверки личного состава заметил отсутствие Андрея Д. Солдата разыскивали возле пункта дислокации подразделения, в ближних населенных пунктах, по адресу проживания жены и родителей. Однако военного не обнаружили, его мобильный телефон был выключен.

Андрей Д. сам вернулся в свою часть через два дня — 24 августа. В отношении него было проведено служебное расследование и составлены материалы об админправонарушении из-за побега с места службы. При рассмотрении дела Андрей Д. признал свою вину, впрочем, его молитвы совершить такой поступок остаются неустановленными.

Судья признал Андрея Д. виновным в админправонарушении и назначил ему наказание в размере 17 тыс. грн штрафа. На постановление еще может быть подана апелляция.

Ранее мы сообщали, что в Харькове работники ДБР задержали бежавшего из расположения воинской части военнослужащего. Скрываясь, мужчина вызывающе призвал правоохранителей его поймать.

Напомним, что в Ивано-Франковской области к 4 годам тюрьмы приговорили дезертира. Мужчину мобилизовали в мае прошлого года. Однако через месяц он сбежал из воинской части.