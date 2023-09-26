На Львівщині поховали матір лідера гурту "Скрябін" Ольгу Кузьменко

Віктор Кузьменко, чоловік Ольги Кузьменко і батько співака. Фото: Суспільне.Львів

У Львівській області сьогодні попрощалися з Ольгою Кузьменко — мамою українського співака та фронтмена рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Панахида та поховання відбувалися у селищі Брюховичі.

Про це повідомляє "Суспільне.Львів".

Читайте також:

Зустріч із сином

Панахида відбулась у Брюховецькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали Ольгу Кузьменко на місцевому цвинтарі у їх сімейному гробівці, де спочиває і сам рокер. На похороні були присутня сім’я, родичі та друзі.

"Вона казала завжди щоб її називали завжди тільки Оля. Добра, чуйна, товариська. Надзвичайно любила свого сина, жила для нього, жила ним. На жаль, нездоланна хвороба її забрала. Ми тут зібралися всією родиною, щоб віддати шану мамі з великої літери", — говорить родичка родини Кузьменко Галина Качмар.

Ольга Кузьменко (в дівоцтві — Качмар) народилася у селі Сіде Львівської області. Закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва, працювала вчителькою Новояворівської музичної школи. Після трагічної аварії, у якій загинув Андрій Кузьменко, жінка написала три книги, присвячені сину: "Моя дорога птаха. Мамина книжка" (2015), "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016) та "Колискова для Андрійка" (2018).

"Ми багато разів дзвонили, приїжджали, тому що Андрій для нас не тільки друг, а як родина. Їх родина — це наша родина, для всього гурту "Скрябін". Так було, є, і назавжди буде", — розповідає гітарист гурту "Скрябін" Олексій Зволинський.

Нагадаємо, що серце Ольги Кузьменко зупинилося 23 вересня. Жінці було 76 років. На смерть миттєво відреагували українські знаменитості, серед яких — співачка Ірина Білик, яка створила разом із Кузьмою хіт "Мовчати".