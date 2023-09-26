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На Львовщине похоронили мать лидера группы "Скрябин" Ольгу Кузьменко

26 сентября 2023 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Львовщине похоронили мать лидера группы "Скрябин" Ольгу Кузьменко
Віктор Кузьменко, чоловік Ольги Кузьменко і батько співака. Фото: Суспільне.Львів
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Во Львовской области сегодня простились с Ольгой Кузьменко - мамой украинского певца и фронтмена рок-группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Панихида и погребение проходили в поселке Брюховичи.

Об этом сообщает "Суспільне.Львів".

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Встреча с сыном

Панахида состоялась во Брюховецкой церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Похоронили Ольгу Кузьменко на местном кладбище в их семейном склепе, где покоится и сам рокер. На похоронах присутствовали семья, родственники и друзья.

"Она говорила всегда, чтобы её называли всегда только Оля. Добрая, отзывчивая, общительная. Очень любила своего сына, жила для него, жила им. К сожалению, непреодолимая болезнь её забрала. Мы здесь собрались всей семьёй, чтобы дать дань уважения маме с большой буквы", — говорит родственница семьи Кузьменко Галина Качмарь.

Ольга Кузьменко (в девичестве – Качмарь) родилась в селе Сиде Львовской области. Окончила Дрогобычский институт музыкального искусства, работала учительницей Новояворовской музыкальной школы. После трагической аварии, в которой погиб Андрей Кузьменко, женщина написала три книги, посвященные сыну: "Моя дорога птаха. Мамина книжка" (2015), "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016) и "Колискова для Андрійка" (2018).

"Мы много раз звонили, приезжали, потому что Андрей для нас не только друг, а как семья. Их семья — это наша семья, для всей группы "Скрябин". Так было, есть, и навсегда будет", — рассказывает гитарист группы " Скрябин" Алексей Зволинский.

Напомним, что сердце Ольги Кузьменко остановилось 23 сентября. Женщине было 76 лет. На смерть мгновенно отреагировали украинские знаменитости, среди которых — певица Ирина Билык, которая создала вместе с Кузьмой хит "Мовчати".

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