У Стрию дівчина хотіла стрибнути з моста - її врятувала поліція

Дівчина на мості. Фото: скриншот з відео

У місті Стрий Львівської області дівчина планувала стрибнути з моста через нерозділене кохання. Коли поліція прибула на місце, вона звисала над залізничною колією — дівчину врятували.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал stryi_info.

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У Стрию дівчина хотіла стрибнути з моста

У Стрию дівчина через нерозділене кохання намагалася звести рахунки із життям. Працівники поліції отримали виклик про спробу самогубства, а по прибуттю виявили дівчину, яка, зачепившись руками за огорожу перил моста, звисала над залізничною колією.

"Не гаючи часу, поліцейські негайно підбігли до дівчини та, схопивши за руки, спільними зусиллями, затягнули у безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Надалі її було передано працівникам слідчо-оперативної групи місцевого відділку поліції.