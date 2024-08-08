В Стрые девушка хотела прыгнуть с моста – ее спасла полиция

Девушка на мосту. Фото: скриншот с видео

В городе Стрый Львовской области девушка планировала прыгнуть с моста из-за безответной любви. Когда полиция прибыла на место, она свисала над железнодорожными путями — девушку спасли.

Об этом сообщил местный Telegram-канал stryi_info.

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В Стрые девушка из-за безответной любви пыталась свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции получили вызов о попытке самоубийства, а по прибытию обнаружили девушку, которая, зацепившись руками за ограждение перил моста, свисала над железнодорожными путями.

"Не теряя времени, полицейские немедленно подбежали к девушке и, схватив за руки, совместными усилиями, затащили в безопасное место", — говорится в сообщении.

В дальнейшем она была передана работникам следственно-оперативной группы местного отделения полиции.