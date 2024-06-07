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На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин — що про нього відомо

7 червня 2024 19:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин — що про нього відомо
Василь Хомин. Фото: Бориславська міська рада
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У п'ятницю, 7 червня, помер Василь Хомин, колишній зв’язковий УПА та член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая. Його не стало у віці 90 років.

Про це повідомила Бориславська міська рада.

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Василь Хомин — що про нього відомо

Василь Хомин народився у 1934 році в селі Залокоть. Він виріс у релігійній сім'ї, де його дідусі були пов’язані з церквою: один був дяком, а інший — провізором храму. З молодих років Василь приєднався до повстанців, спочатку допомагаючи їм з їжею, а пізніше беручи участь у бойових діях.

Василь Хомин присвятив своє життя боротьбі за свободу України. Він мріяв про перемогу України у сучасній війні, і саме це бажання загадував у свій 90-річний ювілей, який відзначив цьогоріч у лютому.

Парастас за Василем Хоминим відбудеться сьогодні, 7 червня, о 18:00 за адресою: вул. Тустановицька, 138-к. Похорон відбудеться завтра, 8 червня.

Нагадаємо, ми раніше писали, що легендарна акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж пішла з життя на 102-му році життя.

А також ми повідомляли, що помер зірковий актор "Титаніка" Бернард Гілл. Йому було 79 років.

смерть
Львівська область
Львів
УПА

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