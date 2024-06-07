Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин — что о нем известно arrow

Во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин — что о нем известно

7 июня 2024 19:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Умер бывший связной УПА Василий Хомин, что о нем известно
Василий Хомин. Фото: Бориславский городской совет
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В пятницу, 7 июня, скончался Василий Хомин, бывший связной УПА и член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая. Его не стало в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил Бориславский городской совет.

Читайте также:

Василий Хомин — что о нем известно

Василий Хомин родился в 1934 году в селе Залокоть. Он вырос в религиозной семье, где его дедушки были связаны с церковью: один был дьяком, а другой провизором храма. С молодых лет Василий присоединился к повстанцам, сначала помогая им с едой, а позже участвуя в боевых действиях.

Василий Хомин посвятил свою жизнь борьбе за свободу Украины. Он мечтал о победе Украины в современной войне и именно это желание загадывал в свой 90-летний юбилей, который отметил в феврале этого года.

Парастас по Василию Хомину состоится сегодня, 7 июня, в 18:00 по адресу: ул. Тустановицкая, 138-к. Похороны пройдут завтра, 8 июня.

Напомним, мы ранее писали, что легендарная актриса Голливуда и Бродвея Дженис Пейдж ушла из жизни на 102-м году жизни.

А также мы сообщали, что скончался звездный актер "Титаника" Бернард Гилл. Ему было 79 лет.

смерть
Львовская область
Львов
УПА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина