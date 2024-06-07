Умер бывший связной УПА Василий Хомин, что о нем известно

Василий Хомин. Фото: Бориславский городской совет

В пятницу, 7 июня, скончался Василий Хомин, бывший связной УПА и член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая. Его не стало в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил Бориславский городской совет.

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Василий Хомин родился в 1934 году в селе Залокоть. Он вырос в религиозной семье, где его дедушки были связаны с церковью: один был дьяком, а другой провизором храма. С молодых лет Василий присоединился к повстанцам, сначала помогая им с едой, а позже участвуя в боевых действиях.

Василий Хомин посвятил свою жизнь борьбе за свободу Украины. Он мечтал о победе Украины в современной войне и именно это желание загадывал в свой 90-летний юбилей, который отметил в феврале этого года.

Парастас по Василию Хомину состоится сегодня, 7 июня, в 18:00 по адресу: ул. Тустановицкая, 138-к. Похороны пройдут завтра, 8 июня.

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