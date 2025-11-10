На Львівщині померла жінка після укусу кошеняти — підтверджено сказ

Кошеня. Фото: Pexels

У Львівській області в інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині. Напередодні її вкусило кошеня, внаслідок чого діагностували сказ.

Про це повідомила завідувачка четвертого діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян у коментарі ZAXID.NET у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Смерть через сказ

У лікарні на Волині жінці спочатку діагностували та лікували енцефаліт — запалення головного мозку. Проте на початку листопада її самопочуття різко погіршилося, тож пацієнтку перевели до реанімації Львівської інфекційної лікарні.

Згодом у неї виявили симптоми, які характерні для сказу, однак діагноз мали ще підтвердити лабораторно.

"Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла", — розповіла Алексанян.

Як жінка заразилась сказом

Рідні жінки розповіли, що 8 серпня вона поверталася з кладовища та побачила маленького котика, якого підібрала. Однак тварина вкусила її, але на укус спочатку не звернули увагу.

Небезпека від сказу

Сказ — це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Його симптоми проявляються поступово, зазвичай через 1–3 місяці після зараження.

Симптоми:

підвищення температури тіла, слабкість, головний біль;

біль, поколювання або свербіж у місці укусу;

тривожність, безсоння, дратівливість;

зниження апетиту, нудота.

водобоязнь;

страх або спазми при потоці повітря;

судоми м’язів обличчя, шиї;

агресивність, галюцинації, марення;

надмірне слиновиділення.

загальна слабкість, параліч кінцівок.

Як вберегтися від сказу:

уникайте контакту з безпритульними або дикими тваринами;

не намагайтеся годувати, ловити чи торкатися навіть "спокійних" незнайомих тварин;

слідкуйте, щоб домашні улюбленці мали актуальне щеплення від сказу.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, в яких випадках можуть оштрафувати власників тварин в Україні.

Раніше еколог Іван Русєв повідомив, як можна розпізнати лисицю зі сказом.