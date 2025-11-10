На Львівщині померла жінка після укусу кошеняти — підтверджено сказ

На Львівщині померла жінка від укусу кошеня — що відомо
У Львівській області в інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині. Напередодні її вкусило кошеня, внаслідок чого діагностували сказ.
Про це повідомила завідувачка четвертого діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян у коментарі ZAXID.NET у понеділок, 10 листопада.
Смерть через сказ
У лікарні на Волині жінці спочатку діагностували та лікували енцефаліт — запалення головного мозку. Проте на початку листопада її самопочуття різко погіршилося, тож пацієнтку перевели до реанімації Львівської інфекційної лікарні.
Згодом у неї виявили симптоми, які характерні для сказу, однак діагноз мали ще підтвердити лабораторно.
"Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла", — розповіла Алексанян.
Як жінка заразилась сказом
Рідні жінки розповіли, що 8 серпня вона поверталася з кладовища та побачила маленького котика, якого підібрала. Однак тварина вкусила її, але на укус спочатку не звернули увагу.
Небезпека від сказу
Сказ — це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Його симптоми проявляються поступово, зазвичай через 1–3 місяці після зараження.
Симптоми:
- підвищення температури тіла, слабкість, головний біль;
- біль, поколювання або свербіж у місці укусу;
- тривожність, безсоння, дратівливість;
- зниження апетиту, нудота.
- водобоязнь;
- страх або спазми при потоці повітря;
- судоми м’язів обличчя, шиї;
- агресивність, галюцинації, марення;
- надмірне слиновиділення.
- загальна слабкість, параліч кінцівок.
Як вберегтися від сказу:
- уникайте контакту з безпритульними або дикими тваринами;
- не намагайтеся годувати, ловити чи торкатися навіть "спокійних" незнайомих тварин;
- слідкуйте, щоб домашні улюбленці мали актуальне щеплення від сказу.
