На Львовщине умерла женщина после укуса котенка — подтверждено бешенство

Котенок. Фото: Pexels

Во Львовской области в инфекционной больнице умерла 40-летняя женщина с Волыни. Накануне ее укусил котенок, в результате чего диагностировали бешенство.

Об этом сообщила заведующая четвертого диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян в комментарии ZAXID.NET в понедельник, 10 ноября.

Реклама

Читайте также:

Смерть из-за бешенства

В больнице на Волыни женщине сначала диагностировали и лечили энцефалит — воспаление головного мозга. Однако в начале ноября ее самочувствие резко ухудшилось, поэтому пациентку перевели в реанимацию Львовской инфекционной больницы.

Впоследствии у нее обнаружили симптомы, характерные для бешенства, однако диагноз должны были еще подтвердить лабораторно.

"Пациентка была возбуждена, у нее возникали судороги буквально всех мышц, которые невозможно было снять, возникло слюнотечение, а затем началась паралитическая стадия. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 9 ноября умерла", — рассказала Алексанян.

Как женщина заразилась бешенством

Родные женщины рассказали, что 8 августа она возвращалась с кладбища и увидела маленького котика, которого подобрала. Однако животное укусило ее, но на укус сначала не обратили внимание.

Опасность от бешенства

Бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его симптомы проявляются постепенно, обычно через 1-3 месяца после заражения.

Симптомы:

повышение температуры тела, слабость, головная боль;

боль, покалывание или зуд в месте укуса;

тревожность, бессонница, раздражительность;

снижение аппетита, тошнота.

водобоязнь;

страх или спазмы при потоке воздуха;

судороги мышц лица, шеи;

агрессивность, галлюцинации, бред;

чрезмерное слюноотделение.

общая слабость, паралич конечностей.

Как уберечься от бешенства:

избегайте контакта с бездомными или дикими животными;

не пытайтесь кормить, ловить или касаться даже "спокойных" незнакомых животных;

следите, чтобы домашние любимцы имели актуальную прививку от бешенства.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях могут оштрафовать владельцев животных в Украине.

Ранее эколог Иван Русев сообщил, как можно распознать лису с бешенством.