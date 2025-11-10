На Львовщине умерла женщина после укуса котенка — подтверждено бешенство

На Львовщине умерла женщина от укуса котенка — что известно
Во Львовской области в инфекционной больнице умерла 40-летняя женщина с Волыни. Накануне ее укусил котенок, в результате чего диагностировали бешенство.
Об этом сообщила заведующая четвертого диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян в комментарии ZAXID.NET в понедельник, 10 ноября.
Смерть из-за бешенства
В больнице на Волыни женщине сначала диагностировали и лечили энцефалит — воспаление головного мозга. Однако в начале ноября ее самочувствие резко ухудшилось, поэтому пациентку перевели в реанимацию Львовской инфекционной больницы.
Впоследствии у нее обнаружили симптомы, характерные для бешенства, однако диагноз должны были еще подтвердить лабораторно.
"Пациентка была возбуждена, у нее возникали судороги буквально всех мышц, которые невозможно было снять, возникло слюнотечение, а затем началась паралитическая стадия. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 9 ноября умерла", — рассказала Алексанян.
Как женщина заразилась бешенством
Родные женщины рассказали, что 8 августа она возвращалась с кладбища и увидела маленького котика, которого подобрала. Однако животное укусило ее, но на укус сначала не обратили внимание.
Опасность от бешенства
Бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его симптомы проявляются постепенно, обычно через 1-3 месяца после заражения.
Симптомы:
- повышение температуры тела, слабость, головная боль;
- боль, покалывание или зуд в месте укуса;
- тревожность, бессонница, раздражительность;
- снижение аппетита, тошнота.
- водобоязнь;
- страх или спазмы при потоке воздуха;
- судороги мышц лица, шеи;
- агрессивность, галлюцинации, бред;
- чрезмерное слюноотделение.
- общая слабость, паралич конечностей.
Как уберечься от бешенства:
- избегайте контакта с бездомными или дикими животными;
- не пытайтесь кормить, ловить или касаться даже "спокойных" незнакомых животных;
- следите, чтобы домашние любимцы имели актуальную прививку от бешенства.
