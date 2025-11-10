Видео
Главная Львов На Львовщине умерла женщина от укуса котенка — что известно

На Львовщине умерла женщина от укуса котенка — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:58
обновлено: 18:58
На Львовщине умерла женщина после укуса котенка — подтверждено бешенство
Котенок. Фото: Pexels

Во Львовской области в инфекционной больнице умерла 40-летняя женщина с Волыни. Накануне ее укусил котенок, в результате чего диагностировали бешенство.

Об этом сообщила заведующая четвертого диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян в комментарии ZAXID.NET в понедельник, 10 ноября.

Смерть из-за бешенства

В больнице на Волыни женщине сначала диагностировали и лечили энцефалит — воспаление головного мозга. Однако в начале ноября ее самочувствие резко ухудшилось, поэтому пациентку перевели в реанимацию Львовской инфекционной больницы.

Впоследствии у нее обнаружили симптомы, характерные для бешенства, однако диагноз должны были еще подтвердить лабораторно.

"Пациентка была возбуждена, у нее возникали судороги буквально всех мышц, которые невозможно было снять, возникло слюнотечение, а затем началась паралитическая стадия. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 9 ноября умерла", — рассказала Алексанян.

Как женщина заразилась бешенством

Родные женщины рассказали, что 8 августа она возвращалась с кладбища и увидела маленького котика, которого подобрала. Однако животное укусило ее, но на укус сначала не обратили внимание.

Опасность от бешенства

Бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его симптомы проявляются постепенно, обычно через 1-3 месяца после заражения.

Симптомы:

  • повышение температуры тела, слабость, головная боль;
  • боль, покалывание или зуд в месте укуса;
  • тревожность, бессонница, раздражительность;
  • снижение аппетита, тошнота.
  • водобоязнь;
  • страх или спазмы при потоке воздуха;
  • судороги мышц лица, шеи;
  • агрессивность, галлюцинации, бред;
  • чрезмерное слюноотделение.
  • общая слабость, паралич конечностей.

Как уберечься от бешенства:

  • избегайте контакта с бездомными или дикими животными;
  • не пытайтесь кормить, ловить или касаться даже "спокойных" незнакомых животных;
  • следите, чтобы домашние любимцы имели актуальную прививку от бешенства.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях могут оштрафовать владельцев животных в Украине.

Ранее эколог Иван Русев сообщил, как можно распознать лису с бешенством.

смерть больницы животные Львовская область кот бешенство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
