На Львівщині працівники парку сфотографували єдинорога

Козуля в лісі. Фото: НПП "Бойківщина"

У національному природному парку "Бойківщина" на Львівщині зафіксували надзвичайно незвичне явище: серед ялицево-букових лісів з’явився так званий "карпатський єдиноріг". Незвичайну тварину помітили працівники парку через фотопастку.

Про це повідомила пресслужба НПП "Бойківщина".

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Таємниця "єдинорога" виявилася не такою вже й містичною: насправді це самець козулі, в якого через травму або природну аномалію виріс лише один ріг. Подібні випадки трапляються в дикій природі — тварина може втратити один із рогів через бійку або ушкодження, або ж він просто не розвивається з народження.

Козуля з одним рогом. Фото: НПП "Бойківщина"

Самець козулі з одним рогом. Фото: НПП "Бойківщина"

У НПП "Бойківщина" з гумором поставилися до появи такого "рогатого дива" й вирішили поділитися світлинами та історією з підписниками, назвавши нового мешканця карпатських лісів "карпатським єдинорогом".

"У природі трапляються особливі особини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачено через бійку чи пошкодження. Але ж хіба це привід не вірити у дива? Відзначаємо цей день із посмішкою, бо сміх продовжує життя!" — кажуть працівники парку.

Нагадаємо, екологи показали фото тварин з Чорнобильської зони відчуження. А також там помітили дуже незвичного для нашої природи звіра родом із США.

Тим часом екологи закликають людей дотримуватися режиму тиші з 1 квітня заради тварин — дізнайтесь що це таке і чому це важливо.