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На Львівщині помітили єдинорога — що це за дивний звір

3 квітня 2025 08:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині працівники парку сфотографували єдинорога
Козуля в лісі. Фото: НПП "Бойківщина"
Анастасія Постоєнко - Редактор

У національному природному парку "Бойківщина" на Львівщині зафіксували надзвичайно незвичне явище: серед ялицево-букових лісів з’явився так званий "карпатський єдиноріг". Незвичайну тварину помітили працівники парку через фотопастку.

Про це повідомила пресслужба НПП "Бойківщина".

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Таємниця "єдинорога" виявилася не такою вже й містичною: насправді це самець козулі, в якого через травму або природну аномалію виріс лише один ріг. Подібні випадки трапляються в дикій природі — тварина може втратити один із рогів через бійку або ушкодження, або ж він просто не розвивається з народження.

Козуля одноріг
Козуля з одним рогом. Фото: НПП "Бойківщина"
Єдиноріг на Львівщині
Самець козулі з одним рогом. Фото: НПП "Бойківщина"

У НПП "Бойківщина" з гумором поставилися до появи такого "рогатого дива" й вирішили поділитися світлинами та історією з підписниками, назвавши нового мешканця карпатських лісів "карпатським єдинорогом". 

"У природі трапляються особливі особини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачено через бійку чи пошкодження. Але ж хіба це привід не вірити у дива? Відзначаємо цей день із посмішкою, бо сміх продовжує життя!" — кажуть працівники парку. 

Нагадаємо, екологи показали фото тварин з Чорнобильської зони відчуження. А також там помітили дуже незвичного для нашої природи звіра родом із США.

Тим часом екологи закликають людей дотримуватися режиму тиші з 1 квітня заради тварин — дізнайтесь що це таке і чому це важливо. 

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