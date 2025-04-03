На Львовщине работники парка сфотографировали единорога

Косуля в лесу. Фото: НПП "Бойковщина"

В национальном природном парке "Бойковщина" на Львовщине зафиксировали чрезвычайно необычное явление: среди пихтово-буковых лесов появился так называемый "карпатский единорог". Необычное животное заметили работники парка через фотоловушку.

Об этом сообщила пресс-служба НПП "Бойковщина".

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Тайна "единорога" оказалась не такой уж и мистической: на самом деле это самец косули, у которого из-за травмы или природной аномалии вырос только один рог. Подобные случаи встречаются в дикой природе — животное может потерять один из рогов из-за драки или повреждения, или же он просто не развивается с рождения.

Косуля с одним рогом. Фото: НПП "Бойковщина"

Самец косули с одним рогом. Фото: НПП "Бойковщина"

В НПП "Бойковщина" с юмором отнеслись к появлению такого "рогатого чуда" и решили поделиться фотографиями и историей с подписчиками, назвав нового жителя карпатских лесов "карпатским единорогом".

"В природе встречаются особые особи, у которых один рог развивается неправильно или же он потерян из-за драки или повреждения. Но разве это повод не верить в чудеса? Отмечаем этот день с улыбкой, потому что смех продлевает жизнь! " — говорят работники парка.

Напомним, экологи показали фото животных из Чернобыльской зоны отчуждения. А также там заметили очень необычного для нашей природы зверя родом из США.

Между тем экологи призывают людей соблюдать режим тишины с 1 апреля ради животных - узнайте что это такое и почему это важно.