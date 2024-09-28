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На Львівщині посадовець жорстоко побив жінку — суд виніс вирок

28 вересня 2024 21:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Львівщині чоловік побив жінку
Побита жінка. Фото: ТСН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Львівщині старості села у Стрийському районі, який жорстоко побив палицею пенсіонерку, не вдалось уникнути покарання. Суд переглянув виправдувальний вирок і призначив новий, а саме півтора року за ґратами.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Обставини справи

Суд встановив, що посадовець у серпні 2021 року побив 76-річну місцеву мешканку Христину Бугрінець. Причиною стало те, що вона пасла корову поблизу школи.

Протягом конфлікту чоловік вирвав із рук жінки дерев’яну палку, на яку та опиралася при ходьбі, та почав бити її. Під час численних ударів по тілу потерпілої палка зламалась. Проте обвинувачений на цьому не зупинився, він продовжив бити літню жінку іншою частиною кийка, що лишився у руках.

Пенсіонерка отримала множинні гематоми по всьому тілу, перелом променевої кістки, пальців та інші травми.

Спершу районний суд виправдав старосту. Проте прокурори не погодились із таким рішенням і подали апеляційну скаргу, за якою справу призначили на новий розгляд. Під час нього прокурори довели вину посадовця.

Підсудний Богдан Габрусь своєї вини спершу не визнавав. Він стверджував, що не бив пенсіонерку, а вона нібито сама впала і травмувалась. Втім зрештою під час останнього слова у суді посадовець таки визнав свою вину.

У суді потерпіла стверджувала, що вигнала корову зі стайні та хотіла її прив’язати, але тварина втекла у бік школи. Жінка пішла по неї, спираючись на дерев’яну палку.

Пенсіонерка, коли дійшла до корови, побачила, як до неї наближається староста села. Чоловік відігнав корову з футбольного поля, вихопив з рук жінки палицю та почав бити її по тілу, голові, нозі, руках. Від такої кількості ударів палиця зламалась.

Після цього жінка прийшла у магазин та попросила продавця її сховати, заявивши, що її побив староста села. Вона також подзвонила у поліцію та згодом була госпіталізована у лікарню.

Що вирішив суд

Відтак 66-річного чоловіка визнали винним у нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень, що спричинило тривалий розлад здоров’я. Йому призначили покарання у вигляді 1 року і 6 місяців позбавлення волі.

Також староста села має виплатити потерпілій Христині Бургінець 56 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди, а також компенсувати судові витрати.

Нагадаємо, на Одещині учасники злочинної групи заволоділи коштами Одеського припортового заводу та інших підприємств. 

Також ми писали, що бюджетна комісія Одеської міськради не підтримала виділення 29,5 мільйонів гривень для підтримки ДСНС. 

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