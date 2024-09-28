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На Львовщине чиновник жестоко избил женщину — суд вынес приговор

28 сентября 2024 21:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Львовщине мужчина избил женщину
Избитая женщина. Фото: ТСН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

На Львовщине старости села в Стрыйском районе, жестоко избившего палкой пенсионерку, не удалось избежать наказания. Суд пересмотрел оправдательный приговор и назначил новый, а именно полтора года за решеткой.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Обстоятельства дела

Суд установил, что чиновник в августе 2021 года избил 76-летнюю местную жительницу Кристину Бугринец. Причиной стало то, что она пасла корову вблизи школы.

В ходе конфликта мужчина вырвал из рук женщины деревянную палку, на которую та опиралась при ходьбе, и стал избивать ее. Во время многочисленных ударов по телу потерпевшей палка сломалась. Однако обвиняемый на этом не остановился, он продолжил избивать пожилую женщину другой частью дубинки, оставшейся в руках.

Пенсионерка получила множественные гематомы по всему телу, перелом лучевой кости, пальцев и другие травмы.

Сначала районный суд оправдал старосту. Однако прокуроры не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу, по которой дело было назначено на новое рассмотрение. Во время него прокуроры доказали вину должностного лица.

Подсудимый Богдан Габрусь своей вины сначала не признавал. Он утверждал, что не избивал пенсионерку, а она якобы сама упала и травмировалась. Впрочем, во время последнего слова в суде чиновник признал свою вину.

В суде потерпевшая утверждала, что выгнала корову из конюшни и хотела ее привязать, но животное сбежало в сторону школы. Женщина пошла за ней, опираясь на деревянную палку.

Пенсионерка, когда дошла до коровы, увидела, как к ней приближается староста села. Мужчина отогнал корову с футбольного поля, выхватил из рук женщины палку и стал бить ее по телу, голове, ноге, рукам. От такого количества ударов палка сломалась.

После этого женщина пришла в магазин и попросила продавца спрятать ее, заявив, что ее избил староста села. Она также позвонила в полицию и впоследствии была госпитализирована в больницу.

Что решил суд

В конце концов 66-летнего мужчину признали виновным в нанесении средней тяжести телесных повреждений, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья. Ему назначили наказание в размере 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Также староста села должна выплатить потерпевшей Кристине Бургинец 56 тысяч гривен морального и материального ущерба, а также компенсировать судебные издержки.

Напомним, в Одесской области участники преступной группы завладели средствами Одесского припортового завода и других предприятий.

Также мы писали, что бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС.

суд Львов избиение прокуратура судебные решения

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