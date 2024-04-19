На Львівщині посадовиця лікарні оформлювала фіктивну інвалідність для ухилянтів — як її покарають

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Львівській області працівники Державного бюро розслідувань затримали на хабарництві начальницю відділення лікарні філії державної установи "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби". Вона допомагала ухилянтам за гроші отримувати медичні документи для визнання непридатності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Відомо, що до схеми посадовиця залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова.

Вони видавали фальшиві висновки про стан здоров’я чоловіків призовного віку, завдяки яким ті отримували інвалідність.

Вартість таких "послуг" для однієї людини становила 7000 доларів. За даними правоохоронців, схема діяла з осені минулого року, через що велика кількість військовозобов'язаних могли отримати фальшиву інвалідність — "клієнтська база" оборудки була зі всієї України.

Викриття схеми. Фото: ДБР

Начальницю відділення лікарні затримали 17 квітня під час отримання другої частини хабаря у розмірі 5500 доларів від чоловіка з однієї із центральних областей. Передача коштів відбулася в торговельному центрі у Львові.

Викриття схеми. Фото: ДБР

Також були проведені обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів: вилучено медичну документацію та майже 35 тис. доларів.

Викриття схеми. Фото: ДБР

Посадовиці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло причетних осіб до незаконної схеми. Також готуються підозри іншим учасникам схеми.

Нагадаємо, Нацполіція виявила дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.

Також ми писали, що жителька Буковини за 6000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призовного віку за кордон. Організаторку схеми викрила поліція, наразі триває досудове розслідування.