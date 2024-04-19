На Львовщине чиновница больницы оформляла фиктивную инвалидность для уклонистов — как ее накажут

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Во Львовской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взяточничестве начальницу отделения больницы филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения" Государственной уголовно-исполнительной службы", которая помогала уклонистам за деньги получать медицинские документы для признания непригодности.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Помогала мужчинам избежать мобилизации

Известно, что к схеме чиновник привлекла врачей разных учреждений здравоохранения Львова.

Они выдавали фальшивые выводы о состоянии здоровья мужчин призывного возраста, благодаря которым те получали инвалидность.

Стоимость таких "услуг" для одного человека составила 7000 долларов. По данным правоохранителей, схема действовала с осени прошлого года, из-за чего большое количество военнообязанных могли получить фальшивую инвалидность — "клиентская база" оборудки была со всей Украины.

Разоблачение схемы. Фото: ГБР

Начальницу отделения больницы задержали 17 апреля во время получения второй части взятки в размере 5500 долларов от мужчины из одной из центральных областей. Передача средств прошла в торговом центре во Львове.

Разоблачение схемы. Фото: ГБР

Также были проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов: изъята медицинская документация и почти 35 тыс. долларов.

Разоблачение схемы. Фото: ГБР

Чиновники сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг причастных лиц к незаконной схеме. Также подготавливаются подозрения другим участникам схемы.

Напомним, Нацполиция обнаружила две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Также мы писали, что жительница Буковины за 6000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу. Организатора схемы разоблачила полиция, в настоящее время продолжается досудебное расследование.