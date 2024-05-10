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На Львівщині потяг збив велосипедиста — деталі смертельної ДТП

10 травня 2024 14:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Самбірщині загинув чоловік, який потрапив під колеса потягу
Залізниця, де потяг наїхав на велосипедиста. Фото: Національна поліція у Львівській області
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Самбірщині внаслідок наїзду тепловозу загинув велосипедист. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у п'ятницю, 10 травня.

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Велосипед чоловіка, який потрапив під потяг. Фото: Національна поліція 

Поліція з'ясувала, що 68-річний мешканець Самбірщини, переїжджав колії на велосипеді і потрапив під колеса маневреного тепловоза. Чоловік загинув на місці події від отриманих травм.

Подія сталась 9 травня о 9.20 на залізничному переїзді у селі Яси на ділянці колії "Самбір-Хирів".

"За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події і проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в дендропарку Кропивницького загинула 56-річна жінка, впавши з колеса огляду

Раніше у Полтавській області чоловік загинув на цвинтарі, ймовірно підірвавшись на боєприпасі.

ДТП
смерть
поліція
Львівська область
залізниця
потяг

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