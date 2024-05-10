На Самборщине погиб мужчина, попавший под колеса поезда

Железная дорога, где поезд наехал на велосипедиста. Фото: Национальная полиция во Львовской области

На Самборщине в результате наезда тепловоза погиб велосипедист. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 10 мая.

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Полиция выяснила, что 68-летний житель Самборщины переезжал колеи на велосипеде и попал под колеса маневренного тепловоза. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

Событие произошло 9 мая в 9.20 на железнодорожном переезде в селе Ясы на участке пути "Самбор-Хырев".

"По факту следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до пяти до десяти лет", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводится досудебное расследование.

Напомним, в дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотра .

Ранее в Полтавской области мужчина погиб на кладбище, предположительно взорвавшись на боеприпасе.