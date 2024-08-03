Укрзалізниця має виплатити компенсацію чоловіку, батька якого збив поїзд — суд визначив суму

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

На Львівщині чоловік подав позов до суду проти "Укрзалізниці" через загибель батька, якого збив поїзд. Позивач стверджував, що трагедія спричинила значні моральні страждання для всієї родини.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у місті Пустомити Львівської області, на регульованому залізничному переїзді пасажирський поїзд "Укрзалізниці" №107 "Одеса-Ужгород" збив людину. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження і помер на місці.

Через смерть потерпілого було відкрито кримінальне провадження. Під час слідчих дій з'ясувалося, що машиніст дотримувався усіх правил і швидкість не перевищував.

Також під час службового розслідування аварії було встановлено, що машиніст застосував екстрене гальмування для попередження наїзду та подавав звукові сигнали великої та малої гучності, проте чоловік не реагував. Комісія вирішила, що вини працівників залізниці у цьому випадку немає, а причиною трагедії стало порушення потерпілим правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

Син загиблого вирішив подати позов до суду проти Укрзалізниці, стверджуючи, що смерть батька завдала моральних страждань. Позивач оцінив розмір грошового відшкодування завданої моральної шкоди у 150 тисяч гривень.

Відповідач наголошував у суді, що смерть чоловіка спричинена через його особисту необережність та перехід залізничної колії у місці, яке для цього не пристосовано, а отже однією з причин загибелі є недотримання правил поведінки на залізничному транспортні, що тягне за собою зменшення суми відшкодування. На підставі наведеного відповідач просив відмовити у позові.

Рішення суду

Надаючи оцінку аргументам сторін, суд зауважив, що факту свідомого порушення потерпілим правил безпеки на залізничному транспорті не встановлено.

Відсутність вини машиніста та закриття кримінального провадження не звільняє "Укрзалізницю" від обов'язку відшкодувати позивачеві моральну шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, незалежно від вини потерпілого.

Суд зазначив, що сам лише факт загибелі батька позивача завдав останньому моральної шкоди.

Визначаючи розмір моральної шкоди позивачеві, суд врахував глибину моральних переживань та душевних страждань, яких чоловік зазнав внаслідок смерті свого батька.

Тому суд вирішив частково задоволити позов.

"Укрзалізниця" має сплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди позивачеві.