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Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину, его сын подал иск о компенсации — решение суда

3 августа 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Укрзализныця должна выплатить компенсацию мужчине, отца которого сбил поезд — суд определил сумму
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области мужчина подал иск в суд против "Укрзализныци" из-за гибели отца, которого сбил поезд. Истец утверждал, что трагедия повлекла за собой значительные моральные страдания для всей семьи.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в городе Пустомыты Львовской области на регулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд "Укрзализныци" №107 "Одесса-Ужгород" сбил человека. В результате мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте.

Из-за смерти потерпевшего было открыто уголовное производство. В ходе следственных действий выяснилось, что машинист соблюдал все правила и скорость не превышал.

Также при служебном расследовании аварии было установлено, что машинист применил экстренное торможение для предупреждения наезда и подавал звуковые сигналы большой и малой громкости, однако мужчина не реагировал. Комиссия решила, что вины работников железной дороги в данном случае нет, а причиной трагедии стало нарушение потерпевшим правил безопасности на железнодорожном транспорте Украины.

Сын погибшего решил подать иск в суд против "Укрзализныци", утверждая, что смерть отца причинила моральные страдания. Истец оценил размер денежного возмещения причиненного морального ущерба в 150 тысяч гривен.

Ответчик отмечал в суде, что смерть мужчины вызвана с его личной неосторожностью и переходом железнодорожного пути в месте, которое для этого не приспособлено, а следовательно, одной из причин гибели является несоблюдение правил поведения на железнодорожном транспорте, что влечет за собой уменьшение суммы возмещения. На основании изложенного ответчик просил отказать в иске.

Решение суда

Оценивая аргументы сторон, суд отметил, что факт сознательного нарушения потерпевшим правил безопасности на железнодорожном транспорте не установлен.

Отсутствие вины машиниста и закрытие уголовного производства не освобождает "Укрзализныцю" от обязанности возместить истцу моральный ущерб, причиненный источником повышенной опасности, независимо от вины потерпевшего.

Суд отметил, что сам факт гибели отца истца нанес последнему моральный ущерб.

Определяя размер морального вреда истцу, суд учел глубину моральных переживаний и душевных страданий, которые мужчина испытал в связи со смертью своего отца.

Поэтому суд решил частично удовлетворить иск.

"Укрзализныця" должна выплатить 100 тысяч гривен морального вреда истцу.

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