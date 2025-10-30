Відео
Україна
Головна Львів На Львівщині пожежа на ТЕС після нічного удару ракетами

На Львівщині пожежа на ТЕС після нічного удару ракетами

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:13
Оновлено: 08:55
Росія атакувала по Добротворській ТЕС на Львівщині
Дим у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Львівській області в ніч проти 30 жовтня російські війська завдали удару по Добротворській тепловій електростанції. Унаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовано пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Читайте також:

На Львівщині горить Добротворська ТЕС

У Добротворі розташована одна з енергетичних станцій регіону. Вогонь охопив споруди, на місці працюють рятувальники та енергетики. Тривають заходи з локалізації займання та відновлення стабільного енергопостачання.

Удар по Добротворській ТЕС став частиною масштабної комбінованої атаки Росії, спрямованої проти енергосистеми України. Під ударом опинилися одразу кілька областей.

Нагадаємо, гучні вибухи лунали й у Бурштині на Івано-Франківщині, де розташована теплоелектростанція

Також Росія атакувала Запоріжжя та житлові забудови міста. 

Львів пожежа Львівська область обстріли ТЕЦ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
