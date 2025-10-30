Россия атаковала по Добротворской ТЭС на Львовщине

На Львовщине пожар на ТЭС после ночного удара ракетами
Во Львовской области в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции. В результате атаки возник пожар и зафиксировано повреждение объектов критической энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
На Львовщине горит Добротворская ТЭС
В Добротворе расположена одна из энергетических станций региона. Огонь охватил сооружения, на месте работают спасатели и энергетики. Продолжаются мероприятия по локализации возгорания и восстановлению стабильного энергоснабжения.
Удар по Добротворской ТЭС стал частью масштабной комбинированной атаки России, направленной против энергосистемы Украины. Под ударом оказались сразу несколько областей.
Напомним, громкие взрывы раздавались и в Бурштыне на Ивано-Франковщине, где расположена теплоэлектростанция.
Также Россия атаковала Запорожье и жилые застройки города.
Читайте Новини.LIVE!