Россия атаковала по Добротворской ТЭС на Львовщине

Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во Львовской области в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции. В результате атаки возник пожар и зафиксировано повреждение объектов критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В Добротворе расположена одна из энергетических станций региона. Огонь охватил сооружения, на месте работают спасатели и энергетики. Продолжаются мероприятия по локализации возгорания и восстановлению стабильного энергоснабжения.

Удар по Добротворской ТЭС стал частью масштабной комбинированной атаки России, направленной против энергосистемы Украины. Под ударом оказались сразу несколько областей.

Напомним, громкие взрывы раздавались и в Бурштыне на Ивано-Франковщине, где расположена теплоэлектростанция.

Также Россия атаковала Запорожье и жилые застройки города.