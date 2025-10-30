Видео
Видео

Главная Львов На Львовщине пожар на ТЭС после ночного удара ракетами

На Львовщине пожар на ТЭС после ночного удара ракетами

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 08:13
обновлено: 08:18
Россия атаковала по Добротворской ТЭС на Львовщине
Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во Львовской области в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции. В результате атаки возник пожар и зафиксировано повреждение объектов критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Читайте также:

На Львовщине горит Добротворская ТЭС

В Добротворе расположена одна из энергетических станций региона. Огонь охватил сооружения, на месте работают спасатели и энергетики. Продолжаются мероприятия по локализации возгорания и восстановлению стабильного энергоснабжения.

Удар по Добротворской ТЭС стал частью масштабной комбинированной атаки России, направленной против энергосистемы Украины. Под ударом оказались сразу несколько областей.

Напомним, громкие взрывы раздавались и в Бурштыне на Ивано-Франковщине, где расположена теплоэлектростанция.

Также Россия атаковала Запорожье и жилые застройки города.

Львов пожар Львовская область обстрелы ТЭЦ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
