Пожежник з Волновахи підозрюється у співпраці з РФ

На Львівщині пожежник отримав підозру у колабораційній діяльності — деталі
Пожежнику-рятувальнику з Волновахи, який працює на країну-окупанта повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Два роки тому він добровільно влаштувався у незаконному правоохоронному органі, який створила РФ.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у неділю, 10 червня.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури громадянину України пред'явлено підозру у колабораційній діяльності.
За даними слідства, у квітні 2022 року житель Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі, який створила окупаційна влада РФ.
"Зокрема чоловік зайняв посаду рятувальника пожежно-рятувального загону міста Волноваха так званого "міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР"", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.
Також на Харківщині СБУ затримала російського інформатора. Він шпигував за локаціями українських військ, які обороняють Вовчанськ.
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