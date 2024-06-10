Пожежник з Волновахи підозрюється у співпраці з РФ

Пожежник, який гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Пожежнику-рятувальнику з Волновахи, який працює на країну-окупанта повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Два роки тому він добровільно влаштувався у незаконному правоохоронному органі, який створила РФ.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у неділю, 10 червня.

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури громадянину України пред'явлено підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, у квітні 2022 року житель Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі, який створила окупаційна влада РФ.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

"Зокрема чоловік зайняв посаду рятувальника пожежно-рятувального загону міста Волноваха так званого "міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР"", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.

Також на Харківщині СБУ затримала російського інформатора. Він шпигував за локаціями українських військ, які обороняють Вовчанськ.