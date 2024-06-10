Пожарный из Волновахи подозревается в сотрудничестве с РФ

Пожарный, тушащий огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Пожарному-спасателю из Волновахи, работающему на страну-оккупанта, сообщено о подозрении в коллаборационизме. Два года назад он добровольно устроился в незаконном правоохранительном органе, созданном РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в воскресенье, 10 июня.

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По данным следствия, в апреле 2022 года житель Донбасса перешел на сторону врага и добровольно трудоустроился в незаконном правоохранительном органе, созданном оккупационными властями РФ.

Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

"В частности, мужчина занял должность спасателя пожарно-спасательного отряда города Волноваха так называемого "министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийного бедствия ДНР"" , — говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов. В составе вражеского подразделения мужчина охранял постройки, в которых базировались враги.

Также в Харьковской области СБУ задержала российского информатора. Он шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск.