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На Львівщині правоохоронці через тиждень знайшли зниклу 11-річну дівчинку

27 липня 2024 16:31
Валерія Барановська - редактор
На Львівщині знайшли 11-річну зниклу 20 липня Соломію Веклич
Надання допомоги зниклій Соломії Веклич. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

Правоохоронці Львівщини після тижневих пошуків знайшли зниклу 11-річну мешканку Рави-Руської Соломію Веклич, яка пропала 20 липня. Дівчинку виявили у лісовому масиві за шість кілометрів від дому. Стан дитини виснажений, але небезпеки для життя немає.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у суботу, 27 липня.

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На минулому тижні 20 липня до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення дівчинки. За словами мами, Соломія вийшла з дому о 16:00. 

У суботу, 27 липня, близько 11:00 правоохоронці виявили дитину у лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому. Стан дівчинки виснажений, але загроз для життя ніяких немає.

На Львівщині знайшли живою 11-річну Соломію Веклич, яку шукали з 20 липня
Рятувальник надає допомогу зниклій дівчинці. Фото: ДСНС Львівщини

"Знайшли дівчинку в лісі непритомною неподалік с. Річки Львівського району та передали медикам для подальшого огляду", — заявили у ДСНС Львівської області.

Відомо, що пошукова операція тривала сім діб. До розшуку залучили понад 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини. 

"Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію", — зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Нагадаємо, в Одеській області 49-річний чоловік вчинив насильницькі дії проти неповнолітньої. Він пообіцяв дівчинці підвезти її додому, а замість цього завіз у безлюдне місце та зґвалтував.

Раніше ми писали, що на Харківщині 35-річний чоловік вбив 20-річну дівчину і закопав тіло жертви в лісовому масиві неподалік від свого дому. Злочинця затримали — йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.   

Львів поліція Львівська область дитина зниклі безвісти Нацполіція

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