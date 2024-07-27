На Львовщине нашли 11-летнюю пропавшую 20 июля Соломию Веклич

Оказание помощи исчезнувшей Соломии Веклыч. Фото: скриншот с видео

Правоохранители Львовщины после недельных поисков нашли пропавшую 21 июля 11-летнюю жительницу Равы-Русской Соломию Веклич. Девочку обнаружили в лесном массиве в шести километрах от дома. Состояние ребенка истощено, но опасности для жизни нет.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в субботу, 27 июля.

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На прошлой неделе 20 июля правоохранителям поступило сообщение об исчезновении девочки. По словам мамы, Саломея вышла из дома в 16:00.

В субботу, 27 июля, около 11:00 правоохранители обнаружили ребенка в лесном массиве недалеко от города Рава-Русская, на расстоянии около шести километров от дома. Состояние девочки истощено, но из агроз для жизни никаких нет.

Спасатель оказывает помощь пропавшей девочке. Фото: ГСЧС Львовщины

"Нашли девочку в лесу без сознания неподалеку с. Реки Львовского района и передали медикам для дальнейшего осмотра" , — заявили в ГСЧС Львовской области.

Известно, что поисковая операция длилась семь суток. В розыск привлекли более 600 человек: полицейские, спасатели, пограничники, кинологи, волонтеры и жители Львовщины.

"Наша вера и наши совместные усилия оказались не напрасными. Соломию разыскали, сейчас она под наблюдением врачей. Мы благодарны всем, кто приобщился к поискам, помогал прочесывать местность, предоставлял информацию и не терял надежду", — отметил глава полиции Львовщины Александр Шляховский.

Напомним, в Одесской области 49-летний мужчина совершил насильственные действия против несовершеннолетней. Он пообещал девочке подвезти ее домой, а вместо этого завез в безлюдное место и изнасиловал.

Ранее мы писали, что в Харьковской области 35-летний мужчина убил 20-летнюю девушку и закопал тело жертвы в лесном массиве неподалеку от своего дома. Преступника задержали — ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.