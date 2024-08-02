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На Львівщині прикордонник не дозволив волонтеру виїхати за кордон — що вирішив суд

2 серпня 2024 21:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Військовозобов’язаний скасував заборону виїзду за кордон у суді
Прикордонний контроль. Фото: armyinform.com.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Львівщині прикордонник відмовив у перетині кордону військовозобов’язаному волонтеру. Водій мав необхідні документи, був внесений у систему "Шлях" та їхав за гуманітарною допомогою. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонника.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З позовом звернувся чоловік, якому на початку березня 2024 року прикордонники відмовили у перетині кордону з Польщею у пункті пропуску Грушів-Будомєж.

Позивач їхав за гуманітарною допомогою та мав при собі необхідні для перетину кордону документи: наказ голови Житомирської ОВА, яким йому надали дозвіл на виїзд з країни, позивача внесли у систему "Шлях", а також у нього був лист благодійної організації для отримання гуманітарної допомоги від німецького донора та перелік допомоги, яку він мав привезти.

Прикордонник не дозволив волонтеру виїхати за кордон. У відклику на позовну заяву представник прикордонного загону заявив, що офіційною причиною відмови є не підтвердження мети поїздки.

Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати рішення прикордонника.

Рішення суду

Справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, задовольнивши позов волонтера. Рішення можна скасувати в апеляційному суді.

Ми писали, що одесита затримали за організацію схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Молдови. За чималу суму бізнесмен обіцяв своїм клієнтам допомогти оминути офіційні пункти пропуску, за що тепер його очікує тюрма.

Окрім цього, раніше на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхати за український кордон. Наразі перевізника та порушника затримали правоохоронці.

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