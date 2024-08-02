Военнообязанный отменил запрет на выезд за границу в суде

Пограничный контроль. Фото: armyinform.com.ua

Во Львовской области пограничник отказал в пересечении границы военнообязанному волонтеру. У водителя были необходимые документы, был внесен в систему "Путь" и ехал за гуманитарной помощью. Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение пограничника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

С иском обратился мужчина, которому в начале марта 2024 года пограничники отказали в пересечении границы с Польшей в пункте пропуска Грушев-Будомеж.

Истец ехал за гуманитарной помощью и имел при себе необходимые для пересечения границы документы: приказ главы Житомирской ОВА, которым ему дали разрешение на выезд из страны, истца внесли в систему "Шлях", а также у него было письмо благотворительной организации для получения гуманитарной помощи от немецкого донора и список помощи, которую он должен был привезти.

Пограничник не разрешил волонтеру уехать за границу. В отзыве на исковое заявление представитель пограничного отряда заявил, что официальной причиной отказа является не подтверждение цели поездки.

Истец просил суд признать противоправным и отменить решение пограничника.

Решение суда

Дело рассмотрела судья Роксолана Качур, исследовавшая все материалы и аргументы сторон, удовлетворив иск волонтера. Решение можно отменить в апелляционном суде.

Мы писали, что одессита задержали за организацию схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу в Молдову. За немалую сумму бизнесмен обещал своим клиентам помочь обойти официальные пункты пропуска, за что теперь его ждет тюрьма.

Кроме того, ранее на транзитном участке трассы Одесса — Рени пограничники обнаружили неожиданный груз в кузове фуры. Там в специально обустроенном хранилище сидел уклонист, который планировал выехать за украинскую границу. В настоящее время перевозчика и нарушителя задержали правоохранители.