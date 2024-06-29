ДПСУ викрила на Львівщині канал нелегальної втечі за кордон

Затримання організатора оборудки. Фото: скриншот

У Львівській області прикордонники ліквідували черговий канал нелегального переправлення військовозобов'язаних через кордон. Вдалося заарештувати організатора, який оцінював свої послуги у п'ять тисяч доларів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Як стало відомо, 30-річний львів’янин підшуковував чоловіків призовного віку, які збиралися виїхати за кордон в умовах воєнного стану.

Охочих фігурант підшуковував за допомогою Телеграм-каналу, оцінивши свої послуги у п'ять тисяч доларів США.

Затримали махінатора у Львові, який для передачі документів та коштів залучив кур’єра. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає.

Також українські прикордонники продовжують знаходити чоловіків поблизу Тиси, які намагалися втекти за кордон, і вже встановили, що загинуло майже 40 українців.

Водночас нещодавно вартові кордону за допомогою попереджувальних пострілів зупинили п'ятьох чоловіків, які на човні збиралися переплисти річку.