ГПСУ разоблачила во Львовской области канал нелегального побега за границу

Задержание организатора cхемы. Фото: скриншот

Во Львовской области пограничники ликвидировали очередной канал нелегальной переправки военнообязанных через границу. Удалось арестовать организатора, который оценивал свои услуги в пять тысяч долларов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Как стало известно, 30-летний львовянин подыскивал мужчин призывного возраста, которые собирались уехать за границу в условиях военного положения.

Желающих фигурант подыскивал с помощью Телеграм-канала, оценив свои услуги в пять тысяч долларов США.

Задержан махинатор во Львове, который для передачи документов и средств привлек курьера. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следователи продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к этой схеме.

Напомним, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что дерзость преступных организаций, способствующих военнообязанным украинцам в незаконном пересечении границы, растет.

Также украинские пограничники продолжают находить мужчин вблизи Тисы, которые пытались скрыться за границу, и уже установили, что погибли почти 40 украинцев.

В то же время недавно стражи границы с помощью предупредительных выстрелов остановили пятерых мужчин, которые на лодке собирались переплыть реку.