На Львівщині прикордонники затримали громадянів Іраку — подробиці

Прикордонники затримали громадян Іраку. Фото: ДПСУ

Прикордонники у Львівській області затримали вісім громадян Іраку, серед них — четверо дітей. Всі вони намагалися незаконно потрапити до країни Євросоюзу.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Про рух невідомого транспортного засобу в одному з н. п. Яворівського району прикордонників повідомив місцевий житель. В ході перевірки інформації дільничний інспектор та оперативний співробітник, за кількасот метрів до державного рубежу, виявили мікроавтобус "Фольксваген", під керуванням 61-річного українця", — зазначили в ДПСУ.

Там розповіли, що під час огляду автомобіля було виявлено вісьмох громадян Іраку, з них четверо дітей. Вони були без документів, що посвідчують особу.

Затримані громадяни Іраку. Фото: ДПСУ

Було встановлено, що до України іноземці прибули законним шляхом, проте до країн ЄС намагалися потрапити поза пунктами пропуску.

Наразі їх доставили до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Затримані громадяни Іраку. Фото: ДПСУ

Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що на Одещині викрили чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Затримали чоловіків призовного віку за допомогою дрона з тепловізором під час втечі до Молдови.

Також ми писали, що український ведучий "24 каналу" Олексій Печій заявив, що не планує повертатися до України після відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі. У Міністерстві культури та інформаційної політики засудили медійника та назвали його вчинок прямим порушенням законодавства та заяви, яку той підписав перед від'їздом.