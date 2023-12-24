Во Львовской области пограничники задержали граждан Ирака — подробности

Пограничники задержали граждан Ирака. Фото: ГНСУ

Пограничники во Львовской области задержали восемь граждан Ирака, среди них четверо детей. Все они пытались незаконно попасть в страну Евросоюза.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"О движении неизвестного транспортного средства в одном из н. п. Яворивского района пограничников сообщил местный житель. В ходе проверки информации участковый инспектор и оперативный сотрудник, в нескольких сотнях метров до государственного рубежа, обнаружили микроавтобус "Фольксваген", под управлением 61-летнего украинца", — отметили в ГНСУ.

Там рассказали, что во время осмотра автомобиля было обнаружено восемь граждан Ирака, из них четверо детей. Они были без документов, удостоверяющих личность.

Задержанные граждане Ирака. Фото: ГНСУ

Было установлено, что в Украину иностранцы прибыли законным путем, однако в страны ЕС пытались попасть вне пунктов пропуска.

В настоящее время их доставили в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Задержанные граждане Ирака. Фото: ГНСУ

Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд.

Напомним, что в Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.

Также мы писали, что украинский ведущий "24 канала" Алексей Печий заявил, что не планирует возвращаться в Украину после командировки на саммит ЕС в Брюсселе. В Министерстве культуры и информационной политики осудили медийщика и назвали его поступок прямым нарушением законодательства и заявления, которое он подписал перед отъездом.