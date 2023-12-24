Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области пограничники задержали граждан Ирака — подробности arrow

Во Львовской области пограничники задержали граждан Ирака — подробности

24 декабря 2023 09:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львовской области пограничники задержали граждан Ирака — подробности
Пограничники задержали граждан Ирака. Фото: ГНСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники во Львовской области задержали восемь граждан Ирака, среди них четверо детей. Все они пытались незаконно попасть в страну Евросоюза.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

На границе задержали граждан Ирака

"О движении неизвестного транспортного средства в одном из н. п. Яворивского района пограничников сообщил местный житель. В ходе проверки информации участковый инспектор и оперативный сотрудник, в нескольких сотнях метров до государственного рубежа, обнаружили микроавтобус "Фольксваген", под управлением 61-летнего украинца", — отметили в ГНСУ.

Там рассказали, что во время осмотра автомобиля было обнаружено восемь граждан Ирака, из них четверо детей. Они были без документов, удостоверяющих личность.

null
Задержанные граждане Ирака. Фото: ГНСУ

Было установлено, что в Украину иностранцы прибыли законным путем, однако в страны ЕС пытались попасть вне пунктов пропуска.

В настоящее время их доставили в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

null
Задержанные граждане Ирака. Фото: ГНСУ

Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд.

Напомним, что в Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.

Также мы писали, что украинский ведущий "24 канала" Алексей Печий заявил, что не планирует возвращаться в Украину после командировки на саммит ЕС в Брюсселе. В Министерстве культуры и информационной политики осудили медийщика и назвали его поступок прямым нарушением законодательства и заявления, которое он подписал перед отъездом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме