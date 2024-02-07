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На Львівщині пролунали вибухи

7 лютого 2024 07:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи на Львівщині 7 лютого — що відомо
Вибухи на Львівщині. Ілюстративне фото: Максим Козицький
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області в середу, 7 лютого, пролунали вибухи. Як відомо, їх чули жителі міста Дрогобич.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Вибухи на Львівщині 7 лютого — що відомо

"Вибухи у Дрогобичі", — написав він. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Максима Козицького

В Повітряних Силах ЗСУ також зазначили, що крилата ракета у Львівській області рухається в бік кордону з Польщею.

"Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова!" — додали у відомстві.

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Пізніше в ПС ЗСУ додали, що крилаті ракети роблять маневри на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, в столиці 7 лютого пролунали вибухи. За попередньою інформацією, в Києві працює ППО. 

Також ми писали, що сьогодні на Івано-Франківщині теж пролунали вибухи. Нині по всій країні оголошено повітряну тривогу. 

Львів
вибух
Львівська область
окупанти
ракети
війна в Україні

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