Вибухи на Львівщині 7 лютого — що відомо

Вибухи на Львівщині. Ілюстративне фото: Максим Козицький

У Львівській області в середу, 7 лютого, пролунали вибухи. Як відомо, їх чули жителі міста Дрогобич.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Вибухи у Дрогобичі", — написав він.

Скриншот допису з Telegram Максима Козицького

В Повітряних Силах ЗСУ також зазначили, що крилата ракета у Львівській області рухається в бік кордону з Польщею.

"Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова!" — додали у відомстві.

Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Пізніше в ПС ЗСУ додали, що крилаті ракети роблять маневри на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, в столиці 7 лютого пролунали вибухи. За попередньою інформацією, в Києві працює ППО.

Також ми писали, що сьогодні на Івано-Франківщині теж пролунали вибухи. Нині по всій країні оголошено повітряну тривогу.