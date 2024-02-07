На Львівщині пролунали вибухи
У Львівській області в середу, 7 лютого, пролунали вибухи. Як відомо, їх чули жителі міста Дрогобич.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вибухи на Львівщині 7 лютого — що відомо
"Вибухи у Дрогобичі", — написав він.
В Повітряних Силах ЗСУ також зазначили, що крилата ракета у Львівській області рухається в бік кордону з Польщею.
"Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова!" — додали у відомстві.
Пізніше в ПС ЗСУ додали, що крилаті ракети роблять маневри на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Нагадаємо, в столиці 7 лютого пролунали вибухи. За попередньою інформацією, в Києві працює ППО.
Також ми писали, що сьогодні на Івано-Франківщині теж пролунали вибухи. Нині по всій країні оголошено повітряну тривогу.
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