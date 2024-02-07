Взрывы во Львовской области 7 февраля — что известно

Взрывы во Львовской области. Иллюстративное фото: Максим Козицкий

Во Львовской области в среду, 7 февраля, раздались взрывы. Как известно, их слышали жители Дрогобыча.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Взрывы в Дрогобыче", — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Козицкого

В Воздушных Силах ВСУ также отметили, что крылатая ракета во Львовской области двигается в сторону границы с Польшей.

"Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова!" — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Позже в ПС ВСУ добавили, что крылатые ракеты совершают маневры на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в столице 7 февраля раздались взрывы. По предварительной информации, в Киеве работает ПВО.

Также мы писали, что сегодня в Ивано-Франковской области тоже прогремели взрывы. В настоящее время по всей стране объявлена воздушная тревога.