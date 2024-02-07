На Львовщине раздались взрывы
Во Львовской области в среду, 7 февраля, раздались взрывы. Как известно, их слышали жители Дрогобыча.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Взрывы во Львовской области 7 февраля — что известно
"Взрывы в Дрогобыче", — написал он.
В Воздушных Силах ВСУ также отметили, что крылатая ракета во Львовской области двигается в сторону границы с Польшей.
"Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова!" — добавили в ведомстве.
Позже в ПС ВСУ добавили, что крылатые ракеты совершают маневры на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, в столице 7 февраля раздались взрывы. По предварительной информации, в Киеве работает ПВО.
Также мы писали, что сегодня в Ивано-Франковской области тоже прогремели взрывы. В настоящее время по всей стране объявлена воздушная тревога.
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