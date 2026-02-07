Відео
Головна Львів На Львівщині пролунали вибухи — РФ атакує регіон

На Львівщині пролунали вибухи — РФ атакує регіон

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 07:21
Вибухи на Львівщині 7 лютого — РФ випустила дрони і ракети
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: кадр з відео

Зранку, 7 лютого, у Львівській області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили на регіон крилаті ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи на Львівщині 7 лютого

У Львівській області близько 07:15 було чутно вибухи. За даними моніторингових каналів та Повітряних сил, російські війська випустили по Україні, зокрема по Львівщині, крилаті ракети.

Вибухи у Львівській області 7 лютого
Скриншот допису моніторингового каналу
Атака на Львівську область 7 лютого
Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ракет з Тернопільщини на Львівщину, зокрема, на Броди.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, в повітряному просторі перебувають ще й ударні дрони. Наразі повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. 

Повітряна тривога 7 лютого
Повітряна тривога в Україні станом на 07:20. Фото: alerts.in.ua

Поки місцева влада не коментувала вибухи в регіоні та не повідомляла про наслідки.

Нагадаємо, сьогодні вибухи також лунали у Рівному. Російські загарбники обстрілюють місто ракетами та ударними безпілотниками

Зазначимо, 6 лютого росіяни вдарили по евакуаційному авто на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Львівська область обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
