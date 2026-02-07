Вибухи на Львівщині 7 лютого — РФ випустила дрони і ракети

На Львівщині пролунали вибухи — РФ атакує регіон
Зранку, 7 лютого, у Львівській області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили на регіон крилаті ракети.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи на Львівщині 7 лютого
У Львівській області близько 07:15 було чутно вибухи. За даними моніторингових каналів та Повітряних сил, російські війська випустили по Україні, зокрема по Львівщині, крилаті ракети.
Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ракет з Тернопільщини на Львівщину, зокрема, на Броди.
Крім того, в повітряному просторі перебувають ще й ударні дрони. Наразі повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.
Поки місцева влада не коментувала вибухи в регіоні та не повідомляла про наслідки.
Нагадаємо, сьогодні вибухи також лунали у Рівному. Російські загарбники обстрілюють місто ракетами та ударними безпілотниками
Зазначимо, 6 лютого росіяни вдарили по евакуаційному авто на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.
